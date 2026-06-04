Phạt hai cơ sở giết mổ gia cầm trái phép lúc rạng sáng 04/06/2026 11:49

Vào lúc 3 giờ 50 phút ngày 4-6-2026, Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 945/QĐ-UBND do ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM làm trưởng đoàn, đã lập biên bản kiểm tra cơ sở tại khu phố Tân Hiệp, phường Tân Đông Hiệp. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang ông V.V.K đang giết mổ ba con gà và lưu giữ 40 con gà chờ giết mổ tại địa điểm không được phép.

Ông K còn vi phạm quy định kiểm dịch khi vận chuyển động vật đến địa điểm không đúng địa chỉ nơi đến ghi trong Giấy chứng nhận kiểm dịch. Cơ quan chức năng đã ra quyết định phạt ông K 12 triệu đồng, đồng thời buộc xử lý nhiệt và chuyển đổi mục đích sử dụng toàn bộ tang vật.

Lực lượng chức năng áp dụng biện pháp buộc xử lý nhiệt và chuyển đổi mục đích sử dụng đối với toàn bộ số động vật vi phạm.

Tiếp đó, vào lúc 4 giờ 10 phút cùng ngày, Đoàn kiểm tra liên ngành nhanh chóng di chuyển đến một cơ sở giết mổ trái phép đường Mỹ Phước Tân Vạn, khu phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM. Tại cơ sở này, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện ông L.V.N đang giết mổ trái phép hàng chục con gà trái quy định.

Sau khi lập biên bản hiện trường, Đoàn kiểm tra đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông N số tiền 7 triệu đồng. Tương tự như cơ sở trước, lực lượng chức năng cũng kiên quyết áp dụng biện pháp buộc xử lý nhiệt và chuyển đổi mục đích sử dụng đối với toàn bộ số động vật vi phạm tại đây.

Đoàn kiểm tra liên ngành TP.HCM liên tiếp phát hiện và xử phạt các điểm giết mổ trái phép.

Theo hồ sơ vụ việc, cả hai cơ sở nêu trên đều vi phạm nghiêm trọng các quy định tại Nghị định 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Động thái kiên quyết kiểm tra và xử lý các điểm giết mổ không phép lúc rạng sáng thể hiện nỗ lực của chính quyền nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân và siết chặt công tác quản lý dịch tễ. Tại thời điểm làm việc, toàn bộ người vi phạm, đại diện chính quyền địa phương và người chứng kiến đều thống nhất ký tên vào biên bản.