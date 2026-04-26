Xử lý hàng loạt điểm giết mổ trái phép, chặn đứng thực phẩm bẩn 26/04/2026 09:39

(PLO)- Lực lượng liên ngành TP.HCM vừa đồng loạt ra quân phát hiện nhiều vụ giết mổ lậu, quyết tâm ngăn chặn nguồn thực phẩm bẩn thẩm lậu vào địa bàn thành phố.

Trong tháng 4, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ giết mổ lậu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm và dịch bệnh.

Mới đây, ngày 24-4, đoàn kiểm tra liên ngành do ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM dẫn đầu, đã kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh bà V. tại số 59/10 khu phố Tân Thăng, phường Tân Đông Hiệp.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng bắt quả tang bà V. đang giết mổ động vật tại địa điểm không được phép. Đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính số 15, yêu cầu chủ hộ chấm dứt ngay sai phạm, đồng thời buộc xử lý nhiệt chuyển đổi mục đích sử dụng đối với toàn bộ số sản phẩm vi phạm.

TP.HCM phát hiện, xử lý hàng loạt vụ giết mổ lậu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm và dịch bệnh. Ảnh: QH

Ông Bình cho biết tình trạng giết mổ tự phát trong khu dân cư không phải hiếm gặp và luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các cơ sở này thường không đáp ứng điều kiện vệ sinh thú y, không nằm trong hệ thống kiểm soát dịch bệnh nên dễ phát sinh nguy cơ mất an toàn thực phẩm và lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Ông Bình cũng lưu ý việc giết mổ ngoài hệ thống khiến công tác truy xuất nguồn gốc và kiểm dịch gặp nhiều khó khăn. Khi xảy ra sự cố, việc xác định nguồn lây và khoanh vùng xử lý sẽ phức tạp hơn. "Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm" - ông Bình nói.

Chiến dịch truy quét này là kết quả triển khai Quyết định số 945 ngày 12-2-2026 của UBND TP.HCM. Tại hội nghị triển khai ngày 27-2, ông Trần Phú Cường, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM đã vạch ra các nguyên tắc siết chặt quản lý.

Theo ông Cường, lực lượng kiểm tra bắt buộc phải có ít nhất ba thành viên đại diện cho các cơ quan khác nhau. Ông nhấn mạnh sự phối hợp của công an địa phương là yếu tố then chốt giúp củng cố tính pháp lý khi lập biên bản xử phạt.

Nhiệm vụ trọng điểm là tập trung kiểm soát các phương tiện vận chuyển động vật quy mô lớn ra vào cửa ngõ, chợ đầu mối. Đồng thời, đẩy mạnh hậu kiểm vệ sinh thú y tại các cơ sở kinh doanh, sơ chế để ngăn chặn nguồn hàng bẩn thẩm lậu.

Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ngăn chặn nguồn hàng bẩn thẩm lậu. Ảnh: QH

Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện nhiều vụ giết mổ trái phép. Cụ thể, ngày 17-4, Trạm Chăn nuôi và Thú y Khu vực 2 phối hợp cùng Công an phường Thới An đã kiểm tra đột xuất một căn nhà không số tại khu phố 50. Chủ cơ sở là ông T.A bị phát hiện đang giết mổ heo trực tiếp dưới nền đất mất vệ sinh, đồng thời lưu nhốt 23 con heo sống (trọng lượng trung bình 110 kg/con) chờ giết mổ kinh doanh.

Toàn bộ số heo này vận chuyển từ Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai nhưng không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Tổ kiểm tra lập biên bản xử phạt hành chính với mức phạt đề nghị 6-8 triệu đồng cho mỗi hành vi. Cơ quan thú y đã lấy mẫu xét nghiệm bệnh dịch tả heo Châu Phi, lở mồm long móng đối với đàn heo sống và tiêu hủy hoàn toàn số heo đã giết mổ.

Không chỉ kiểm soát khâu giết mổ, lực lượng chức năng còn quyết liệt xử lý sai phạm trong vận chuyển. Ngày 8-4, tại phường Long Nguyên, tổ kiểm tra thuộc Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 5 phát hiện tài xế H.L điều khiển xe tải 61C - 352.xx chở khoảng 227 kg gà trắng đã chết, đang trong quá trình phân hủy và bốc mùi hôi thối. Các cán bộ chuyên trách đã lập biên bản yêu cầu đối tượng chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

Việc liên tục phát hiện các sai phạm cho thấy sự cần thiết của Đoàn kiểm tra liên ngành trong việc bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng thành phố trước các nguy cơ thực phẩm không an toàn.