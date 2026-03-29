Khởi tố 8 người trong vụ giết mổ, tiêu thụ 300 tấn lợn dịch bệnh ở Hà Nội 29/03/2026 18:26

(PLO)- Từ vụ phát hiện giết mổ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi, công an đã làm rõ đường dây giết mổ, tiêu thụ khoảng 3.600 con mắc dịch bệnh (tương đương gần 300 tấn) ở Hà Nội.

Chiều 29-3, Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn dịch xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: CA.

Tám bị can gồm: Nguyễn Thị Hiền (31 tuổi, trú Ngọc Hồi, Hà Nội), Đỗ Văn Thanh (43 tuổi, trú Đại Bình, Phú Thọ), Nguyễn Thị Bình (53 tuổi, trú Hồng Vân, Hà Nội), Nguyễn Văn Thành (55 tuổi, trú Hồng Vân, Hà Nội; Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát) bị khởi tố về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Bị can Lê Ngọc Anh (52 tuổi, Trạm trưởng Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội), Nguyễn Phong Nam (43 tuổi, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội), Nguyễn Thị Phương Lan (42 tuổi, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội) bị khởi tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Bị can Vũ Kim Tuấn (53 tuổi, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y tỉnh Phú Thọ) bị khởi tố về tội giả mạo trong công tác.

Trước đó, vào ngày 17-3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra hoạt động giết mổ heo tại lò mổ của Nguyễn Thị Hiền. Lò mổ này nằm trong Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc (thôn 3, xã Nam Phù, TP Hà Nội). Đây là một lò mổ cung cấp lượng thịt lợn lớn chủ yếu cho các chợ đầu mối, chợ dân sinh và các công ty cung cấp thực phẩm lớn của Thủ đô Hà Nội.

Tại đây, công an phát hiện Hiền đã giết mổ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi. Qua điều tra cho thấy, Hiền cùng một số đối tượng đã cấu kết chặt chẽ, hình thành đường dây khép kín từ khâu thu gom lợn bệnh tại các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang vận chuyển về Hà Nội. Sau khi giết mổ tập trung, thịt heo bệnh được Hiền đưa ra tiêu thụ trên thị trường. Bên cạnh đó, các đối tượng đã móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua các khâu kiểm soát bắt buộc, cho phép lợn bệnh, thậm chí lợn đã chết được đưa vào giết mổ.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội phát hiện nhóm người đã giết mổ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: CA

Theo cơ quan công an từ đầu năm 2026 đến nay, đường dây nêu trên đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch bệnh (tương đương gần 300 tấn). Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát. Công ty này đã cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn TP Hà Nội.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định.