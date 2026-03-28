Lên biên giới trốn truy nã đặc biệt nhưng không thoát 28/03/2026 20:53

(PLO)- Phạm Quang Anh trốn truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bị bắt khi lẩn trốn ở khu vực vùng núi giáp biên giới.

Tối 28-3, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ Phạm Quang Anh (28 tuổi, trú phường Đống Đa, Hà Nội) trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vàng Anh Chúc (18 tuổi, trú xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang) bị truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Vàng Anh Chúc và Phạm Quang Anh trốn truy nã đã bị bắt. Ảnh: CA

Theo hồ sơ, ngày 30-10-2025, Anh bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã đặc biệt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên Anh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị cơ quan công an truy nã .

Sau nhiều ngày nắm tình hình và theo dõi di biến động của Anh, Công an phường Đống Đa bắt giữ thành công khi bị can này đang lẩn trốn ở khu vực vùng núi giáp ranh biên giới Việt - Trung thuộc địa bàn tỉnh Lào Cai.

Trước đó, ngày 12-3, Công an phường Đống Đa cũng đã vận động thành công Chúc ra đầu thú. Chúc thực hiện hành vi trộm cắp tài sản rồi bỏ trốn khỏi Hà Nội nên bị truy nã về tội trộm cắp tài sản theo quyết định truy nã ngày 10-2-2026 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận hai bị can nêu trên để điều tra, xử lý theo quy định.