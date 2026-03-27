Tạm giữ hình sự tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội 27/03/2026 20:44

(PLO)- Tài xế xe Lexus khai có biểu hiện buồn ngủ, mất tập trung, sau va chạm ban đầu đã hoảng loạn, đạp nhầm chân ga và gây tai nạn liên hoàn.

Ngày 27-3, Công an phường Yên Hòa, TP Hà Nội, đang tạm giữ hình sự tài xế VQC (39 tuổi, trú tại Hà Nội) - người điều khiển ô tô Lexus RX350 BKS 30K-201.xx trong vụ tai nạn liên hoàn xảy ra đêm 25-3.

Hiện trường vụ tai nạn, xe Lexus RX350 lật ngửa.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 23 giờ 25 phút ngày 25-3, anh C điều khiển ô tô lưu thông trên đường Trung Kính theo hướng từ Trần Duy Hưng đi Xuân Thủy (Hà Nội). Khi đi đến khu vực ngã tư Trung Kính- Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa) đã va chạm với ô tô BKS 30L-665.xx do anh LTT (32 tuổi, trú Hà Nội) điều khiển chạy cùng chiều.

Sau cú va chạm, xe Lexus tiếp tục lao lên phía trước, lấn sang làn đường ngược chiều và đâm liên tiếp vào bốn ô tô cùng một xe máy khác. Hậu quả, anh CTH bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E; sáu ô tô và một xe máy bị hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an phường Yên Hoà, Công an TP Hà Nội đã có mặt, phối hợp với các đơn vị liên quan phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Theo cơ quan công an, kiểm tra nồng độ cồn, tài xế C không vi phạm. Tài xế C khai nhận thời điểm xảy ra tai nạn anh có biểu hiện buồn ngủ, mất tập trung, sau va chạm ban đầu đã hoảng loạn, đạp nhầm chân ga dẫn đến mất kiểm soát phương tiện.