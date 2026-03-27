Khởi tố tài xế 'buôn chuyện' điện thoại gây tai nạn làm 2 người tử vong 27/03/2026 16:59

(PLO)- Khi lái xe, tài xế Nguyễn Văn Mạnh đã "buôn chuyện" điện thoại nên thiếu quan sát dẫn đến bị tai nạn giao thông làm hai người tử vong.

Ngày 27-3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Mạnh (49 tuổi, trú thôn Đức Hòa, xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hình ảnh trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 14-3 tại ngã tư Bô Thời (giao giữa đường ĐT384 và Quốc lộ 39) xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô tải mang BKS 89H-034.96 do Nguyễn Văn Mạnh điều khiển với một xe đạp điện, khiến hai người tử vong tại chỗ.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình điều khiển phương tiện, Mạnh sử dụng điện thoại di động để nói chuyện. Khi đến khu vực ngã tư Bô Thời, do thiếu quan sát, tài xế rẽ phải và va chạm với xe đạp điện đi cùng chiều phía trước, dẫn đến tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khi đang điều khiển phương tiện. Trường hợp cần thiết, người lái xe phải dừng, đỗ đúng quy định hoặc sử dụng thiết bị hỗ trợ như tai nghe kết nối Bluetooth để đảm bảo an toàn.

Theo cơ quan chức năng, xử lý hình sự chỉ là biện pháp cuối cùng; việc nâng cao ý thức tự giác và văn hóa khi tham gia giao thông mới là yếu tố then chốt để phòng ngừa tai nạn, bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng.