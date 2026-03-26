Clip ô tô băng qua đường sắt bị tàu hỏa tông 26/03/2026 16:11

(PLO)- Clip ghi lại cho thấy mặc dù tàu hoả đã kéo còi nhưng tài xế ô tô vẫn cho xe băng qua đường sắt dẫn đến bị tai nạn.

Chiều 26-3, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin vụ tai nạn giao thông ô tô cá nhân và tàu hoả đồng thời cảnh báo tai nạn đường sắt.

Tài xế ô tô thiếu dừng lại quan sát, điều khiển xe qua đường sắt dẫn đến bị tai nạn giao thông.

Khoảng 8 giờ 54 phút ngày 26-3, tại Km58+200m tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng (thuộc thôn Tân Thành, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh), xảy ra va chạm giữa đầu máy D12E-647 và xe ô tô con BKS 98A-831.41 đi từ thôn Tân Thành ra Quốc lộ 1A qua lối đi tự mở.

Camera an ninh ghi lại cho thấy, thời điểm tàu hoả đang chạy tới đã kéo còi tàu rất lớn nhưng tài xế ô tô vẫn cố chạy qua đường sắt.

Clip ghi lại khoảnh khắc vụ tai nạn.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên xe ô tô bị hư hỏng.

CSGT đã kiểm tra nồng độ cồn và ma tuý cho thấy, lái tàu là anh N.G.H (42 tuổi, trú TP Hà Nội, lái tàu của Công ty CP đường sắt) và lái xe ô tô là anh P.M.Đ (25 tuổi, trú thôn Tân Thành, xã Lạng Giang) không có nồng độ cồn, âm tính với chất ma túy.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân.

Qua vụ tai nạn nêu trên, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh cảnh báo, người dân cần đặc biệt lưu ý: Giảm tốc độ, quan sát kỹ hai phía trước khi qua đường sắt. Tuyệt đối tuân thủ quy tắc “dừng- nhìn nghe- đi” khi qua đường ngang. Đối với người điều khiển ô tô: hạ kính cửa xe, tắt âm thanh trong xe, tập trung lắng nghe tín hiệu còi tàu để chủ động phòng tránh nguy hiểm. Không cố tình vượt qua khi tàu đang đến gần hoặc đã phát tín hiệu cảnh báo. Chỉ qua đường khi đảm bảo an toàn tuyệt đối. Mỗi sự chủ quan, lơ là đều có thể phải trả giá đắt.