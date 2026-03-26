Clip xe Lexus RX350 chạy ngược chiều gây tai nạn liên hoàn, 2 người bị thương 26/03/2026 08:08

(PLO)- Sau khi gây tai nạn, xe Lexus RX350 không dừng lại mà lao vào làn ngược chiều tiếp tục gây tai nạn liên hoàn làm 2 người bị thương.

Khoảng 23 giờ 40 phút đêm 25-3, tại nút giao Trung Kính- Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng khiến nhiều phương tiện hư hỏng, hai người bị thương.

Chiếc xe Lexus bị lật sau khi gây tai nạn.

Thời điểm trên, ô tô Lexus RX350 biển kiểm soát 30K-201.XX do tài xế V.Q.C. (37 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển, di chuyển theo hướng Trung Kính đi Dương Đình Nghệ. Khi đến nút giao, xe bất ngờ va chạm với ô tô biển số 30L-665.XX, sau đó lao sang làn ngược chiều, tông liên tiếp vào 3 ô tô và xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Người dân ghi lại khoảnh khắc xe Lexus gây tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc Lexus lật ngửa giữa đường, phần đầu và đuôi xe biến dạng, nhiều mảnh vỡ văng ra khắp mặt đường. Vụ tai nạn làm 2 người bị thương, trong đó người đi xe máy bị gãy tay, chân; một người trên ô tô bị thương nhẹ và đã được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân. Kiểm tra ban đầu xác định tài xế không vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: CTV.

Theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội căn cứ lời khai và dấu vết hiện trường, nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do tài xế buồn ngủ, không làm chủ tay lái. Hiện vụ việc đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ.