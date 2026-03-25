Đã tìm ra tài xế ô tô gây tai nạn làm 1 phụ nữ tử vong rồi chạy 150km trốn 25/03/2026 18:43

(PLO)- Sau khi gây tai nạn, tài xế 41 tuổi không dừng lại, đưa nạn nhân đi cấp cứu mà lái xe chạy tiếp 150km để bỏ trốn.

Chiều 25-3, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế N.V.Đ (41 tuổi, trú xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) để điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông làm nạn nhân tử vong.

Chiếc xe máy của nạn nhân trong vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 23-3, tại đường tỉnh 547 (thuộc địa phận thôn Bắc Sơn, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô mang biển kiểm soát 38N1-232.xx do chị Tr.T.A (41 tuổi, trú xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển với một ô tô đầu kéo (container) chưa rõ biển kiểm soát.

Vụ tai nạn làm chị A tử vong trên đường đi cấp cứu, xe mô tô bị hư hỏng nặng. Điều đáng trách, tài xế xe đầu kéo đã lái xe chạy trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì phối hợp với Phòng CSGT, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an xã Cổ Đạm và VKSND Khu vực 3- Hà Tĩnh, điều tra, thu thập dấu vết, chứng cứ. Đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh phương tiện và truy tìm tài xế.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, làm việc xuyên đêm, chưa đầy 24 giờ đồng hồ, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh xác định được chiếc xe đầu kéo kéo theo rơ móc trong vụ tai nạn nêu trên mang BKS 15R-03x.xx. Tài xế điều khiển xe đầu kéo là anh Đ. Công an đã bắt giữ Đ khi tài xế này cùng và phương tiện đang ở địa bàn xã Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) - cách nơi xảy ra vụ tai nạn khoảng 150km.

Công an đã tìm ra chiếc xe đầu kéo trong vụ tai nạn.

Theo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, vụ việc là lời cảnh báo đối với người tham gia giao thông về việc chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, đặc biệt là trách nhiệm giữ nguyên hiện trường, kịp thời cứu giúp người bị nạn khi xảy ra tai nạn giao thông. Hành vi bỏ trốn, trốn tránh trách nhiệm là vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong dư luận và làm gia tăng hậu quả pháp lý.