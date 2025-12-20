Người đàn ông ra đầu thú sau khi lái xe bán tải tông chết rồi bỏ trốn 20/12/2025 14:21

(PLO)-Sau khi gây tai nạn giao thông khiến nam thanh niên đi xe máy tử vong rồi chạy khỏi hiện trường, ông Nguyễn Thành Tý (ngụ tỉnh Gia Lai) đã ra đầu thú.

Ngày 20-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai, cho biết người điều khiển ô tô gây tai nạn giao thông dẫn đến chết người trên đoạn đường vắng xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai đã ra đầu thú.

Người gây tai nạn chết người là ông Nguyễn Thành Tý (57 tuổi, ngụ thôn 9, xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai).

Ông Nguyễn Thành Tý và phương tiện gây tai nạn. Ảnh: CA.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 18-12, ông Tý lái xe bán tải lưu thông trên đường liên xã qua thôn H’Lâm, xã Đăk Đoa tông vào xe máy do anh NVT (24 tuổi, thôn Ktu, xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai) điều khiển khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây tai nạn, ông Tý điều khiển xe bán tải chạy khỏi hiện trường. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.