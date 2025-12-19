Tai nạn thương tâm làm cụ ông bán vé số 70 tuổi tử vong 19/12/2025 17:51

(PLO)- Vụ tai nạn giữa xe đạp và xe tải khiến cụ ông 70 tuổi mưu sinh bằng nghề bán vé số tử vong trên đường Nguyễn Thị Định, phường Bình Trưng.

Chiều 19-12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Thị Định, đoạn qua phường Bình Trưng khiến một cụ ông tử vong.

TP.HCM: Cụ ông đi xe đạp bán vé số tử vong sau va chạm với xe tải trên đường Nguyễn Thị Định. Ảnh: NHƯ ANH

Nạn nhân được xác định là ông HNS (70 tuổi, quê Đắk Lắk), hiện sinh sống tại khu vực đường Mai Chí Thọ, khu phố 14, phường Bình Trưng.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, xe tải do một nam tài xế điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Thị Định hướng về đường Đồng Văn Cống. Khi đến gần giao lộ Nguyễn Thị Định – Trịnh Khắc Lập, xe tải va chạm với xe đạp do ông S điều khiển chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến ông S tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, bên cạnh thi thể nạn nhân là chiếc xe đạp cũ. Nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa khi biết ông S mới vào TP.HCM mưu sinh bằng nghề bán vé số.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.