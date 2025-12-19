Xôn xao clip thanh niên buông 2 tay khi chạy xe máy trên đường Nguyễn Hữu Thọ 19/12/2025 15:17

(PLO)- Ngày 19-12, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan xác minh, làm rõ clip ghi cảnh một nam thanh niên buông 2 tay khi điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng.

Video: Xôn xao clip thanh niên buông 2 tay khi chạy xe máy trên đường Nguyễn Hữu Thọ

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nam thanh niên điều khiển xe máy biển số 59V3-017xx lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng từ Trường ĐH Tôn Đức Thắng về ngã tư siêu thị Lotte Mart. Khi đến khu vực gần cầu Rạch Bàng 2, người này bất ngờ buông 2 tay khỏi tay lái trong lúc xe vẫn đang di chuyển.

Tiếp nhận phản ánh, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, mời người liên quan lên làm việc để làm rõ vụ việc. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.