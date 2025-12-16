Nam sinh viên buông cả hai tay khi đi xe máy bị tịch thu xe 16/12/2025 18:44

(PLO)- Nam sinh viên đang điều khiển xe máy đi trên đường thì bất chợt buông cả hai tay, sau đó lái xe lái xe lạng lách.

Ngày 16-12, đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Rạch Chiếc (phòng CSGT, Công an TP.HCM) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với BHT (18 tuổi) về hành vi buông cả hai tay khi điều khiển xe máy.

Clip: Nam sinh viên buông cả hai tay khi đi xe máy.

Nam sinh viên bị xử phạt vì buông cả hai tay khi đi xe máy.

Tại cơ quan công an, T thừa nhận vào chiều 13-12 điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn An Ninh (phường Dĩ An). Khi đang đi, T đã buông cả hai tay để tháo mũ áo khoác cho đỡ vướng chứ không nhằm mục đích biểu diễn.

Đội CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với T. Theo quy định, hành vi buông cả hai tay khi điều khiển xe máy bị xử phạt và tịch thu phương tiện. Ngoài ra, do T chưa có giấy phép lái xe nên chủ phương tiện sẽ bị xử phạt 9 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Trước đó, một người dân đăng lên mạng đoạn clip nam thanh niên điều khiển xe máy có hành vi buông cả hai tay và có dấu hiệu lạng lách.

Khi nhận được thông tin, đội CSGT Rạch Chiếc đã nhanh chóng xác minh và mời T lên làm việc. Được biết, T đang là sinh viên năm nhất một trường đại học tại TP.HCM.

Cô gái buông hai tay khi lái xe bị xử phạt.

Trước đó, ngày 11-12, Đội CSGT Bình Triệu cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị TTV (21 tuổi) vì đã buông hai tay khi điều khiển xe máy rồi chắp tay vái lạy người đi đường.

Với lỗi này, lực lượng chức năng đã tịch thu phương tiện và tước giấy phép lái xe của V từ 22 đến 24 tháng.