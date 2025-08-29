Thanh niên buông hai tay khi điều khiển xe máy bị tịch thu xe 29/08/2025 10:52

(PLO)- Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng PC08 Công an Quảng Ngãi, đã quyết định xử phạt và tịch thu phương tiện đối với trường hợp buông hai tay khi điều khiển xe máy.

Ngày 29-8, Đội CSGT đường bộ số 1, thuộc Phòng PC08, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp buông hai tay khi điều khiển xe máy trên địa bàn.

Thanh niên điều khiển phương tiện buông hai tay rồi quay clip đăng lên mạng xã hội. Ảnh: CMH

Trước đó, ngày 20-8, người dân phản ánh trên các trang mạng xã hội về việc một nhóm thanh niên livestream vi phạm khi buông hai tay điều khiển xe máy trên đường Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngay sau đó, Đội CSGT đường bộ số 1, thuộc Phòng PC08, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành xác minh và làm việc với những người liên quan.

Qua xác minh, xe mô tô biển số 76AD-072.XX được điều khiển bởi Nguyễn QM (17 tuổi, trú tại xã Long Phụng, Quảng Ngãi), chở theo Nguyễn TTT (17 tuổi, trú tại xã Vệ Giang, Quảng Ngãi).

Tại buổi làm việc, cả hai thừa nhận do phấn khích và muốn thể hiện với bạn bè nên đã thực hiện hành vi vi phạm để đăng tải trên mạng xã hội.

Cả hai thừa nhận do phấn khích nên đã có hành động buông hai tay và nhờ bạn bè quay clip.

Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản đối với Nguyễn QM và Nguyễn TTT về các hành vi buông hai tay khi đang điều khiển xe, không đội mũ bảo hiểm cho người điều khiển và người ngồi trên xe, đồng thời giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định. Tổng hình phạt áp dụng là tịch thu phương tiện và phạt tiền 6 triệu đồng.