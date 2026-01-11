Công an cứu 1 người kẹt trong đám cháy ở phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai 11/01/2026 19:50

(PLO)- Vụ cháy lớn xảy ra tại tiệm giặt ủi trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai, khiến người dân ở khu vực này náo loạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 11-1, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại lầu 2 tiệm giặt ủi Tân Thành trên đường Nguyễn Ái Quốc. Do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, đám cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội và lan sang tiệm in ấn kế bên.

Vụ cháy xảy ra trên đường Nguyễn Ái Quốc. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp khống chế đám cháy.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai cũng cử người và phương tiện tham gia dập lửa

Lực lượng chức năng đã phong tỏa một đoạn đường Nguyễn Ái Quốc để phục vụ công tác chữa cháy, đồng thời di dời người dân và tài sản ra khu vực an toàn.

Nhiều người dân sinh sống xung quanh được yêu cầu rời khỏi khu vực do khói lửa bốc cao, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan.

Lực lượng CSPCCC&CNCH đã cứu được một người mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn.

Đến khoảng 19 giờ 30 giờ cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế. Hiện chưa ghi nhận thông tin về thương vong. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.



Một số hình ảnh vụ cháy.