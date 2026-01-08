Công an thông tin vụ cháy nhà ở Hà Nội làm 2 người tử vong 08/01/2026 17:30

(PLO)- Thời điểm xảy ra vụ cháy nhà, trong nhà có 4 người, 2 người được cứu sống, 2 bị mắc kẹt không thể thoát ra ngoài.

Chiều 8-1, Công an TP Hà Nội cho biết, trong vụ cháy tại số 84 Lê Lợi, phường Hà Đông, TP Hà Nội có 2 nạn nhân tử vong tại khu vực tầng 6. Đó là ông VTS (89 tuổi) và nạn nhân LMT (27 tuổi), cùng trú tại căn nhà bị hỏa hoạn nêu trên. Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao cho lực lượng y tế; về tài sản đang thống kê.

Hiện trường vụ cháy nhà ở Hà Nội.

Khoảng 8 giờ 4 phút sáng 8-1, xảy ra cháy tại nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh tại địa chỉ số 84 Lê Lợi (phường Hà Đông).

Ngay khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 8 xe chữa cháy, 2 xe thang và cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội, Trường Đại học PCCC và 2 xe téc nước của Công ty TNHH MTV Môi trường Hà Nội khẩn trương đến hiện trường. Cùng với đó, Công an phường, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được huy động để phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự hỗ trợ lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nỗ lực dập lửa.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn- Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) và lãnh đạo Công an TP Hà Nội chỉ đạo công tác chữa cháy, CNCH tại hiện trường.

Căn nhà xảy ra cháy có quy mô một tầng hầm, 6 tầng nổi, một tầng lửng và một tầng tum. Đám cháy xuất phát tại khu vực tầng 1, sau đó lan lên các tầng phía trên; khói lan sang các nhà liền kề. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 4 người. Trong đó, một người bị thương được đưa đi cấp cứu. Lực lượng chức năng cứu được một người trong nhà và hướng dẫn một người ở nhà liền kề thoát ra ngoài an toàn. Còn lại 2 người mắc kẹt bên trong đám cháy. Tại hiện trường, đám cháy tỏa nhiệt lượng lớn, sinh ra nhiều khói dày đặc bao trùm toàn bộ căn nhà.

Cảnh sát PCCC và CNCH phải dùng xe thang dập lửa.

Đến khoảng 9 giờ 1 phút, đám cháy cơ bản được khống chế tại khu vực tầng 1. Đến khoảng 10 giờ 30 phút, đám cháy từ tầng 1 đến tầng 5 được dập tắt, lực lượng tiếp tục chữa cháy tại các tầng 6, 7 và tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Đến khoảng 11 giờ 30 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau đó đưa thi thể hai nạn nhân ra ngoài.

Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn đau lòng nêu trên.