Khởi tố chủ công ty địa ốc Vũ Gia cùng 10 người cho vay lãi suất hơn 130%/năm 08/01/2026 16:37

Chiều 8-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Anh Vũ (40 tuổi, trú phường Bồ Đề, TP Hà Nội) cùng 10 bị can về các tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tội cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Anh Vũ chủ Công ty CP Xây dựng - Địa ốc Vũ Gia.

Theo cơ quan điều tra, năm 2019, Nguyễn Anh Vũ thành lập Công ty CP Xây dựng - Địa ốc Vũ Gia (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) để hoạt động cho vay lãi.

Vũ thuê các đối tượng Trần Văn Hòa (38 tuổi, trú xã An Khánh, TP Hà Nội), Đỗ Ngọc Hiền (33 tuổi, trú phường Bồ Đề, TP Hà Nội) làm nhiệm vụ xác minh khách vay, thẩm định giá trị tài sản thế chấp, ký hợp đồng cho vay.

Nhóm này cho khách vay thế chấp các loại tài sản như nhà, đất, xe ôtô với lãi suất mỗi khoản vay trung bình từ 2.000 đồng đến 2.700 đồng/1 triệu/01 ngày. Ngoài ra, có những khoản cho vay lãi nặng vượt nhiều lần mức lãi suất theo quy định của pháp luật. Nhóm trực tiếp kí các hợp đồng cho khách vay thông qua giấy biên nhận tiền đặt cọc đối với tài sản thế chấp là đất và giấy mua bán xe đối với tài sản thế chấp là xe ôtô. Đồng thời, sẽ tiến hành lập vi bằng, công chứng nhằm mục đích che giấu việc cho vay lãi để tránh sự phát hiện xử lý của cơ quan chức năng.

Cụ thể, tháng 1-2025, bà H (61 tuổi, trú phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội) liên hệ Vũ hỏi vay 2 tỷ đồng. Nhóm Vũ yêu cầu bà phải có tài sản thế chấp để bảo đảm khoản vay, lãi suất hai bên thoả thuận với nhau là 3.500 đồng/1triệu/1ngày. Vũ yêu cầu bà phải trả lãi suất 1 tháng một lần.

Bà H đồng ý và thế chấp thửa đất tại thôn Lâm Trường, xã Kim Anh, TP Hà Nội, diện tích 1.054 m2 (chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Sau đó, Hòa chuyển khoản và đưa tiền mặt cho bà Hà tổng số tiền 1,58 tỉ đồng, đồng thời Hòa cắt tiền lãi của 2 tháng đầu vay số tiền 420 triệu đồng.

11 bị can trong vụ án.

Đến ngày 11-3-2025, bà H tiếp tục vay thêm số tiền 2 tỉ đồng và thế chấp tiếp thửa đất thứ 2, diện tích 2.322 m2 (chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Hai bên thoả thuận lãi suất là 2.500đ/1 triệu/1 ngày (tháng trả lãi 1 lần). Ông Hoà chuyển khoản và đưa tiền mặt cho bà H tổng là 1,7 tỉ đồng và cắt lãi 300 triệu đồng. Khoảng tháng 7-2025, do bà H chậm trả tiền lãi nên Vũ chỉ đạo nhân viên gây sức ép như chửi bới, bật loa, ăn ở sinh hoạt tại địa chỉ bà H ở, buộc bà H phải trả tiền.

Ngày 26-12-2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã triệu tập Vũ cùng 10 người liên quan đến trụ sở làm việc. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định Vũ có vai trò chủ mưu cầm đầu, điều hành hoạt động cho vay. Chính Vũ chỉ đạo đồng bọn đi xác minh tài sản và ký kết hợp đồng cho bà H vay tiền lãi nặng và thu lời bất chính số tiền 483 triệu đồng, tương đương 130%/năm (gấp 6,5 lần lãi suất cao nhất của ngân hàng).

Ngoài ra nhóm của Vũ còn cho một phụ nữ 51 tuổi ở Hà Nội vay số tiền 2,75 tỉ đồng trong thời hạn 71 ngày (từ ngày 10-6-2025 đến ngày 20-8-2025) với lãi suất 8.400 đồng/1 triệu/1 ngày tương đương 318%/năm. Một người đàn ông 38 tuổi ở phường Dương Nội, TP Hà Nội) vay 3 tỉ đồng trong thời hạn 50 ngày bị tính lãi suất 3.600 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương 133%/năm).

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.