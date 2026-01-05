Phát hiện 3 người thương vong sau vụ nổ lớn gây cháy nhà dân 05/01/2026 20:46

(PLO)- Sau vụ nổ lớn gây hỏa hoạn tại nhà dân ở Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện 1 người tử vong, 2 người bị thương và hiện trường còn có dấu hiệu của xác pháo.

Chiều tối 5-1, Công an TP Hà Nội đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy tại nhà dân ở thôn Triệu Xuyên 2 (xã Phúc Thọ, TP Hà Nội) sau tiếng nổ lớn.

Hiện trường ghi nhận còn nhiều xác pháo sau tiếng nổ lớn.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 16 giờ 10 phút chiều 5-1, người dân nghe tiếng nổ phát ra tại nhà dân ở thôn Triệu Xuyên 2 rồi khói, lửa bốc lên. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Phúc Thọ và lực lượng Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 25 và Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 26 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC& CNCH, Công an TP Hà Nội có mặt tại hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Vụ nổ lớn gây hỏa hoạn và bong tróc trần nhà.

Trong quá trình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng công an phát hiện thi thể một nam thanh niên (sinh năm 2007). Ngoài ra có 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Đến 16 giờ 35 phút chiều cùng ngày, lực lượng cảnh sát đã hoàn tất công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tại hiện trường lực lượng chức năng ghi nhận nhiều xác pháo.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN, Công an TP Hà Nội nỗ lực dập lửa và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.