Hình ảnh xe khách lật xuống mương nước làm 11 người bị thương 05/01/2026 11:19

(PLO)- Xe khách chạy tuyến Quảng Ninh - Sông Mã (Sơn La) lật xuống mương nước bên đường làm 11 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 5-1, tại km 472, quốc lộ 37 (thuộc địa phận bản Mật Sàng, xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La), xe khách chở khoảng 25 người bị tai nạn, lật xe làm 11 nạn nhân bị thương.

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: SL

Vào thời điểm nêu trên, xe khách mang BKS 29F-016.48 chạy tuyến Quảng Ninh - Sông Mã, biển kiểm soát 29F-016.48 bất ngờ mất lái lao gãy hộ lan bên đường rồi lao lật nghiêng dưới mương nước.

Vụ tai nạn làm nhiều hành khách hoảng loạn, trong đó có 11 người bị thương (2 người gãy tay, một người bị gãy xương đùi). Chiếc ô tô khách bị hư hỏng nặng, lan can phòng vệ tại đoạn đường nêu trên bị gãy, cong, vênh.

Chiếc xe khách lật xuống mương nước làm 11 người bị thương. Ảnh: SL

Ông Lò Đức Ngọc, Chủ tịch UBND xã Phiêng Pằn cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an xã và chính quyền địa phương, dân quân tự vệ và trạm y tế đã khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, nhanh chóng đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Chiếc xe bị lật, hư hỏng nặng. Ảnh: SL.

Các hành khách không bị thương và xây xước nhẹ đã được bố trí lên phương tiện khác tiếp tục hành trình Quảng Ninh – Sông Mã (tỉnh Sơn La).

Hiện lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang nỗ lực cẩu chiếc xe khách lên. Công an tỉnh Sơn La đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.