Vụ lật xe ở Lào Cai làm 9 người tử vong: Tiếc thương nhà báo, cô giáo trẻ và những trái tim thiện nguyện 28/12/2025 10:28

(PLO)- Tiếc thương nhà báo, cô giáo trẻ, những tấm lòng thiện nguyện trong vụ lật xe thiện nguyện khi đang trên hành trình mang yêu thương đến với trẻ em vùng cao.

Vụ lật xe trên đường làm thiện nguyện tới điểm trường thôn Tà Ghênh, Trường Mầm non Họa Mi (Lào Cai) đã cướp đi sinh mạng của 9 người. Sự ra đi đột ngột ấy để lại nỗi đau xót, bàng hoàng và tiếc thương sâu sắc trong lòng gia đình, đồng nghiệp và cộng đồng.

Những tấm lòng thiện nguyện đưa hơi ấm lên trẻ em vùng cao

Anh Phùng Mạnh Quân (37 tuổi, trú tại Hà Nội)- người bị thương trong vụ tai nạn lật xe đi thiện nguyện chia sẻ: “Điểm trường Giàng La Pán thuộc Trường mầm non Họa Mi hiện có 130 trẻ độ tuổi từ 2-5 tuổi.

Học sinh đều là con em dân tộc Mông với nhiều khó khăn tỷ lệ hộ trẻ mầm non thuộc diện hộ nghèo lên đến 85 %. Một mùa đông khắc nghiệt đang đến nên nhóm Bếp Củi dự kiến sẽ đến nấu ăn và trao quà cho 130 bạn trẻ mầm non ở đây vào ngày 27-12 như một món quà mang đến chút ấm áp. Quà tặng dự kiến gồm áo khoác, ủng, tất, mũ len, khăn len, dép tổ ong, găng tay, chăn ấm, tấm xốp trải sàn lớp học. Ngoài ra các cô giáo tại điểm trường có xin thêm một loa kéo to và một tủ điện nấu cơm loại sáu khay để hỗ trợ công tác giảng dạy cũng như nấu ăn cho trẻ tại điểm trường”.

Hình ảnh chia sẻ trên trang cá nhân cô giáo trẻ Trung Anh- một trong 9 người bị tử vong khi đưa quà lên với các em học sinh vùng cao.

Sáng 27-12, khi những tấm lòng, những phần quà ý nghĩa nêu trên gần đến tay các em học sinh thì không may xe bị lao, lật ở khúc đường cua gấp.

Trong số các nạn nhân có Nhà báo Nguyễn Phương Thảo, biên tập viên Tạp chí Công Thương (Bộ Công Thương). Chị được đào tạo chuyên ngành báo chí tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, công tác trong lĩnh vực báo chí từ năm 2005, trải qua nhiều vị trí từ phóng viên đến biên tập viên.

Hiện trường vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện làm 9 người tử vong, 9 người bị thương.

Theo Tạp chí Công Thương, trong suốt quá trình công tác, nhà báo Nguyễn Phương Thảo luôn là người tận tụy, trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với đồng nghiệp, chị là người chân thành, gần gũi, luôn sẵn sàng sẻ chia và nâng đỡ. Trong cuộc sống, chị sống tích cực, giàu lòng trắc ẩn, thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội.

Chị đã sống trọn một đời ý nghĩa, để lại trong lòng mỗi người những kỷ niệm đẹp và tình cảm sâu sắc khó phai.

Những nụ cười, những nghĩa cử, những yêu thương mà chị đã trao đi sẽ còn mãi trong tim của tất cả chúng ta. Những tình cảm và hình ảnh ấy sẽ vẫn được sống mãi với thời gian, trở thành những kỷ niệm đẹp mà chị đã để lại cho đời, cho người.

Nhà báo Nguyễn Phương Thảo.

Trên trang cá nhân, chị Lê Lan Anh (đồng nghiệp Nhà báo Nguyễn Phương Thảo) nghẹn ngào viết: “Giờ này em vẫn không tin đó là sự thật, chỉ ước ai đó nói với em rằng tất cả chỉ là nhầm lẫn. Nhưng không còn phép màu nào nữa. Từ nay, sẽ không còn những lần chị gọi em vào phòng để tâm sự, để sửa từng dòng bài. Em chưa kịp gửi chị đồ đi từ thiện, chưa kịp cùng chị thực hiện chuyến đi xa đã hẹn. Đau xót quá chị ơi… Chúng em sẽ mãi nhớ đến chị – một người đáng yêu, yêu đời và sống trọn vì điều thiện”.

Tiếc thương cô giáo trẻ, nhiệt huyết

Cộng đồng cũng lặng người trước sự ra đi của chị Trung Anh (30 tuổi)- cô giáo trẻ giàu nhiệt huyết, hết lòng vì trẻ em. Nhiều dòng chia sẻ tiễn biệt chan chứa nước mắt: “Em đã sống một cuộc đời không hoài phí. Cảm ơn những điều tốt đẹp em để lại".

Chị Huế Thương xúc động viết:” Là người con của Yên Bái, mình đã từng sống 10 năm- nơi bạn ấy bị tai nạn. Đoạn đường đó di chuyển bằng xe máy phải gài số ,thậm chí ít đi xe tay ga luôn vì đường rất dốc, rất dài. Hôm nay, nghe tin vụ tai nạn thật sự mình sốc, lồng ngực đau thắt lại, xót xa quá, thương tâm quá bạn yên nghỉ nhé”. Những lời tiễn đưa khác cũng nghẹn ngào: “Em còn quá trẻ, những ước mơ với giáo dục vẫn còn dang dở. Ở thế giới bên kia, em hãy tiếp tục mơ tiếp những giấc mơ chưa kịp thực hiện….

Cô Bùi Huyền khóc, viết: “Em ơi, đâu biết rằng có lẽ những dòng này em chẳng thể đọc được. Nhưng vẫn viết, viết cho thỏa nỗi lòng, viết cho thỏa nỗi nhớ mong. Vẫn luôn ghi nhớ bóng dáng em. Một cô bé ai gặp mà có lẽ người ta cũng sẽ phải nhớ ngay từ ánh mắt đầu tiên: xinh đẹp, nhiệt huyết, rạng rỡ… Bao nhiêu tốt đẹp đều có thể hình dung về em. Chị còn định đợi sau này em cưới, còn được em nhớ đến, còn đợi em mời, nhất định chị sẽ đi. Vậy mà…Em mãi mãi chỉ hơn 20… mong nơi xa, em sẽ yên nghỉ”.

Tiếc thương cô giáo Trung Anh.

Chị Nguyễn Hòa viết: “Chị không tin được em ạ…Em còn quá trẻ. Em từng nói với chị rằng em ra Hà Nội làm và học hỏi, rồi sẽ trở về quê nhà để giúp các em nhỏ được phát triển, em mới về vậy mà tất cả vẫn còn dang dở… Cô gái của chị lúc nào cũng rạng rỡ, xinh đẹp, nhẹ nhàng; một người đầy nhiệt huyết với giáo dục, tận tâm với các con nhỏ. Chị thương em nhiều lắm- cô gái với nụ cười tỏa nắng. Ở thế giới bên kia, em hãy tiếp tục những ước mơ còn dang dở nhé em. Yên nghỉ em nhé…”.

Hiện trường vụ lật xe thiện nguyện.

Như đã đưa tin, khoảng 7 giờ 40 phút sáng 27-12, xe khách 29 chỗ chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên Lào Cai bị lật trên tuyến đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174. Vụ tai nạn khiến 8 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu; nhiều người khác bị thương đang được điều trị. Ngay sau sự việc, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo khẩn trương công tác cứu nạn, khắc phục hậu quả và hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

Chín con người ra đi khi trái tim còn ấm nóng yêu thương. Họ ngã xuống giữa hành trình thiện nguyện, để lại nỗi đau khôn nguôi, nhưng cũng để lại một thông điệp lặng lẽ mà sâu sắc: Sự tử tế và lòng nhân ái sẽ còn ở lại, ngay cả khi con người đã khuất.