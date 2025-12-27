Hiện trường vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện làm 9 người tử vong 27/12/2025 15:01

(PLO)- Thêm 1 người bị thương đã không qua khỏi, nâng tổng số người tử vong trong vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện lên 9 người.

Ngày 27-12, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đang nỗ lực khắc phục hậu quả vụ tai nạn đau lòng làm 9 người tử vong, 8 người bị thương.

Tài xế xe khách được xác định là anh ĐĐĐ (47 tuổi), trú Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Hiện trường vụ lật xe ở Lào Cai.

Anh Đ điều khiển xe khách 29 chỗ mang BKS 29B-614.06 chở đoàn từ thiện gồm 17 người từ Hà Nội lên điểm trường thôn Tà Ghênh thuộc Trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai.

Đến khoảng 7 giờ 40 phút ngày 27-12, khi xe đến đoạn đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174 (thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ) thì gặp nạn, xe bị lật.

Vụ tai nạn ở Lào Cai làm 9 người tử vong, 8 nạn nhân bị thương.

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 9 người tử vong và 8 người bị thương. Ngay sau vụ việc, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã có văn bản hỏa tốc số 399 chỉ đạo việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Ông Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Các lực lượng công an, quân đội, y tế, xây dựng và chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp tổ chức phân luồng giao thông, đưa người bị thương đi cấp cứu kịp thời; đồng thời hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong và bị thương.

Chiếc xe khách bị lật hư hỏng nặng.

Tỉnh Lào Cai cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, động viên và hỗ trợ kịp thời đối với các gia đình nạn nhân; tiếp tục theo dõi sát tình hình, tập trung cao nhất cho công tác cứu chữa người bị thương, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang thực hiện khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ lật xe làm 8 người tử vong tại hiện trường và một người tử vong sau đó.