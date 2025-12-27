Lật xe khách chở đoàn thiện nguyện, 8 người tử vong 27/12/2025 11:40

(PLO)- Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào sáng nay, xe 29 chỗ chở đoàn thiện nguyện lên miền núi phía Bắc bị lật, 8 người tử vong.

Sáng 27-12, xảy ra vụ tai nạn lật xe khách tại đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 (thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai).

Hiện trường vụ lật xe.

Vào thời điểm nêu trên, xe khách 29 chỗ mang BKS 29B-614.xx chở đoàn từ thiện khoảng 20 người không may bị lật. Tại hiện trường cho thấy chiếc xe khách bị lật ngửa đoạn chân dốc, 8 người trong đoàn thiện nguyện bị tử vong. Nhiều người bị mắc kẹt bên trong, bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Vụ lật xe làm 8 người tử vong.

Được biết, chiếc xe nêu trên chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghênh thuộc trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, cơ quan chức năng, lực lượng CSGT, Công an xã Phình Hồ, Công an tỉnh Lào Cai đã có mặt tại hiện trường giải cứu, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân.