Bắt quả tang 14 người tụ tập đá gà tại khu đất trống 11/01/2026 12:20

(PLO)- Từ tin báo của quần chúng, Công an xã Bến Lức, Tây Ninh đã mật phục, bắt giữ 14 người đang tụ tập đá gà ăn tiền, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngày 11-1, Công an xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh, đã triệt phá một tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức đá gà, bắt giữ 14 người đang tụ tập tại khu đất trống trên địa bàn ấp 5.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện thông tin có nhiều người thường xuyên tụ tập đánh bạc tại khu vực đất trống thuộc xã Bến Lức.

Nhận định đây là hoạt động tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, Công an xã đã tổ chức mật phục, kiểm tra hành chính và bắt quả tang nhiều người đang tham gia đá gà ăn tiền.

14 người tham gia đá gà tại bãi đất trống. Ảnh: CA

Tại hiện trường, công an đã tạm giữ 14 người cùng nhiều tang vật liên quan. Cụ thể, lực lượng chức năng thu giữ gần 40 triệu đồng tiền mặt, hai con gà dùng để đá, chín xe máy, một cân đồng hồ và nhiều vật dụng phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc.

Chín xe máy bị lực lượng công an thu giữ. Ảnh: CA

Theo Thượng tá Phan Công Nghiệp, Trưởng Công an xã Bến Lức, việc triệt phá tụ điểm đá gà nêu trên nằm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo vệ đại hội Đảng, Tết Nguyên đán và bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp.

Thời gian tới, lực lượng công an sẽ tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Vụ việc đang được Công an xã Bến Lức tiếp tục lập hồ sơ, xử lý theo quy định.