Đưa người từ Campuchia về Việt Nam sau khi đá gà, 4 người bị bắt giữ 16/12/2025 17:50

(PLO)- Từ trường gà Casino Campuchia, 19 người theo đường mòn vượt biên về Việt Nam đã bị công an Tây Ninh bắt quả tang, thu giữ hơn 500 triệu đồng.

Ngày 16-12, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ba người gồm: Um SoPhaRa (54 tuổi, ngụ xã Thmey, huyện Kompungro, tỉnh Svay Riêng), Ding Da (34 tuổi, ngụ TP Svay Riêng, tỉnh Svay Riêng) và Trần Thanh Phong (54 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh).

Ba người này bị khởi tố về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Riêng Nguyễn Minh Tuấn (35 tuổi, xã Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Phong, Ding Da và Um SoPhaRa bị công an bắt giữ khi đưa người vượt biên từ Campuchia vào Việt Nam. Ảnh: CA

Trước đó, vào tối 30-11, tại xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Phòng An ninh điều tra và Công an xã Tuyên Bình đã bắt quả tang hai xe ô tô đang chở người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên hai xe có tổng cộng 19 người, gồm hai tài xế là người Campuchia và 17 người Việt Nam, cùng 11 con gà.

Qua làm việc, các nghi phạm khai nhận đã sang Campuchia để đánh bạc dưới hình thức đá gà tại Casino thuộc tỉnh Svay Riêng, sau đó nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Tiến hành kiểm tra, cơ quan công an thu giữ tổng số tiền hơn 537 triệu đồng và 510.000 Riel đang được các đối tượng vận chuyển trái phép qua biên giới. Trong số này, Nguyễn Minh Tuấn (35 tuổi, xã Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) khai nhận mang theo hơn 356 triệu đồng từ casino trở về.

Vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.