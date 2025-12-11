3 người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Campuchia, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam 11/12/2025 22:11

(PLO)- Biên phòng tỉnh Tây Ninh vừa phát hiện và bắt giữ 3 người Trung Quốc trốn chạy khỏi các ổ lừa đảo tại Campuchia rồi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tối ngày 11-12, thông tin từ Đồn Biên phòng Lò Gò (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp nhiều lực lượng chức năng bắt giữ ba người Trung Quốc đang tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 10-12, tổ công tác của Đồn Biên phòng Lò Gò (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp Phòng Nghiệp vụ BĐBP Tây Ninh, Cục Trinh sát BĐBP, Công an xã Phước Vinh, Công an tỉnh Tây Ninh và Ban Chỉ huy Quân sự xã Phước Vinh tiến hành tuần tra tại khu vực cột mốc 133(2)/2.

Khi đến vị trí cách cột mốc khoảng 800 m thuộc ấp Hòa Lợi (xã Phước Vinh), lực lượng chức năng phát hiện 3 người có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng kiểm tra.

3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Ảnh: BP

Nhóm này khai tên Wang Jia (20 tuổi, tỉnh Hồ Nam), Chen ZuChang (38 tuổi, tỉnh Quảng Tây) và Su Qian Wei (34 tuổi, tỉnh Quảng Châu). Cả ba cho biết từ Trung Quốc sang Campuchia để tìm việc làm nhưng bị đưa vào các trung tâm lừa đảo. Tại đây, họ bị đánh đập, chích điện nhiều lần.

Khi tình hình khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột Thái Lan - Campuchia khiến quản lý lỏng lẻo, cả nhóm bàn bạc tìm cách bỏ trốn. Trong lúc tìm đường nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thì bị lực lượng Biên phòng phát hiện và bắt giữ.

Hiện vụ việc được Đồn Biên phòng Lò Gò phối hợp cơ quan chức năng lập hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.