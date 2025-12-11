6 người từ 'công ty lừa đảo' ở Campuchia vượt biên về nước 11/12/2025 08:58

Sáng 11-12, Đồn Biên phòng Thuận Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết đơn vị vừa phát hiện, lập biên bản xử lý 6 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Chiều tối 10-12, tổ công tác Đồn Biên phòng Thuận Bình phối hợp Đội Đặc nhiệm, Phòng Nghiệp vụ BĐBP tỉnh và Công an xã Bình Thành tuần tra tại khu vực mốc 197+300m (ấp Thuận Hiệp, xã Bình Thành). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 6 người Việt Nam có dấu hiệu nhập cảnh trái phép nên đưa về đồn làm việc.

6 người Việt Nam vượt biên trở về từ vùng xung đột Thái Lan - Campuchia. Ảnh: BP

Qua xác minh, 6 công dân gồm: VNT (32 tuổi, Kiên Giang), LMT (41 tuổi, Cần Thơ), LTP (35 tuổi, An Giang), NVP (16 tuổi, Đồng Nai), PVP (24 tuổi, Bình Định) và NTHN (23 tuổi, Tây Ninh).

Khai thác ban đầu, nhóm này cho biết đã sang Campuchia làm việc trong các công ty lừa đảo tại khu vực giáp biên tỉnh Oddar Meanchey. Khi xung đột giữa Thái Lan và Campuchia xảy ra, do lo sợ nguy hiểm, cả nhóm về Việt Nam thì bị phát hiện.

Những người làm việc ở các công ty lừa đảo Campuchia vượt biên trở về Việt Nam. Ảnh: BP

Đồn Biên phòng Thuận Bình đã ra quyết định xử phạt hành chính nhóm người này về hành vi “qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định của pháp luật”. Đơn vị đang tiếp tục xác minh các hoạt động qua lại biên giới của nhóm này.

Theo Đồn Biên phòng Thuận Bình, đơn vị đang tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện các hành vi xuất nhập cảnh trái phép...