Cô gái trốn truy nã đi làm nhân viên quán karaoke 09/02/2026 20:34

(PLO)- Phan Thị Lệ đã đi làm nhân viên quán karaoke để trốn truy nã về tội cưỡng đoạt tài sản.

Tối 9-2, Công an TP Hà Nội, cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt được Phan Thị Lệ (38 tuổi, trú xã Bằng Luân, tỉnh phú Thọ) trốn truy nã về tội cưỡng đoạt tài sản.

Phan Thị Lệ trốn truy nã đã bị bắt. Ảnh: CA.

Theo hồ sơ, năm 2025, Lệ có hành vi cưỡng đoạt tài sản của người khác nên ngày 5-10-2025 Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố Lệ về tội cưỡng đoạt tài sản.

Tuy nhiên, Lệ đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 10-10-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Lệ về tội danh nêu trên.

Qua công tác nắm tình hình, Cụm công tác địa bàn số 6 thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phát hiện thông tin Lệ đang lẩn trốn trong một quán Karaoke trên địa bàn xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh dưới vỏ bọc là nữ nhân viên. Tổ công tác của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt giữ thành công Lệ.