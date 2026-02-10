13 người sang Campuchia lừa đảo vừa về Việt Nam thì bị bắt 10/02/2026 20:32

(PLO)- Công an TP Đà Nẵng bắt giữ 13 người trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động xuyên quốc gia ngay khi nhóm này vừa nhập cảnh từ Campuchia.

Ngày 10-2, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa đấu tranh thành công chuyên án trinh sát bí số 126L, bắt giữ 13 người ngay khi vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Công an bắt 13 người lừa đảo khi vừa nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam. Ảnh: CA

Theo công an, đây là những người trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia. Tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 100 tỉ đồng.

Qua công tác trinh sát trên không gian mạng, đầu tháng 9-2025, Phòng CSHS phát hiện nhóm người lập các fanpage giả mạo ngân hàng Vietcombank với tên gọi "Hỗ trợ phát hành thẻ tín dụng – VCB Ngoại thương". Nhóm này sử dụng số điện thoại tổng đài ảo để giả danh nhân viên ngân hàng tư vấn mở thẻ tín dụng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định số tiền chiếm đoạt được những người này sử dụng để mua voucher điện tử trên website Gotit, thẻ game và đặt mua các sản phẩm công nghệ trên các sàn thương mại điện tử. Sau đó, họ bán lại để hợp thức hóa dòng tiền.

Để qua mặt lực lượng chức năng, nhóm này sử dụng tổng đài ảo, phần mềm gọi VOIP nhằm che giấu danh tính, gây khó khăn cho công tác truy vết. Sau thời gian xác minh, ngày 14-1, Phòng CSHS đã tham mưu lãnh đạo xác lập chuyên án trinh sát bí số 126L để tập trung điều tra.

Kết quả điều tra xác định đây là tổ chức tội phạm quy mô lớn, cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước. Cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Hùng (đang xác định nhân thân), trực tiếp điều hành nhóm khoảng 23 người hoạt động tại các phòng thuộc Tòa X3, khu New World, TP BaVet, tỉnh Svayrieng (Campuchia).

Nhóm này được phân công thành nhiều nhóm nhỏ để lừa đảo. Tổng số tiền chiếm đoạt được chia theo tỉ lệ 66% cho nhóm ở Campuchia và 34% cho nhóm trong nước. Các đối tượng thanh toán bằng tiền điện tử USDT nhằm né tránh sự phát hiện.

Bước đầu xác định từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.200 bị hại trên cả nước với tổng số tiền ước tính khoảng 100 tỉ đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng CSHS đã ra quyết định bắt tạm giam 13 bị can về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ án đang được Phòng CSHS tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định.