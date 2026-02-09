Đề nghị truy tố 2 tài xế rượt đuổi nhau trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương 09/02/2026 19:29

(PLO)- Hai tài xế rượt đuổi nhau trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương bị đề nghị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngày 9-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã kết thúc điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố hai bị can về tội gây rối trật tự công cộng.

Hai bị can gồm Nguyễn Đức Tín (tài xế xe khách) và Lương Văn Quốc (tài xế xe tải), có hành vi nguy hiểm, vi phạm nghiêm trọng trật tự, an toàn giao thông.

Hành khách trên "chuyến xe bão táp" lo sợ phải điện thoại cho người nhà. Ảnh cắt từ clip

Theo hồ sơ vụ án, ngày 7-1, tài xế Lương Văn Quốc (31 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe tải theo hướng TP.HCM – Trung Lương thì bất ngờ gặp tình huống nguy hiểm khi xe khách do Nguyễn Đức Tín (45 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều khiển chuyển làn đột ngột ngay trước đầu xe.

Khi sắp ra khỏi cao tốc, tài xế Quốc phát hiện lại xe khách nên tăng ga vượt lên để “nói chuyện”, dẫn đến va chạm làm vỡ kính chiếu hậu xe khách. Sau đó, Quốc tiếp tục tăng tốc, chạy trên làn khẩn cấp để rời khỏi cao tốc.

Lương Văn Quốc làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: CA

Còn tài xế Tín thì điều khiển xe khách với tốc độ cao, rượt đuổi xe tải trên quãng đường dài. Quá trình này, tài xế xe khách liên tục vi phạm như đi không đúng phần đường, không giữ khoảng cách an toàn, không thắt dây an toàn, đánh võng, chuyển làn liên tục, thậm chí quay đầu xe nhiều lần tại các ngã ba trên tuyến đường dẫn cao tốc và đường Tỉnh 878.

Nguyễn Đức Tín làm việc với Công an. Ảnh: CA

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe khách có 25 hành khách. Việc rượt đuổi, đánh võng trong điều kiện này đã làm gia tăng đáng kể mức độ nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe hành khách và người tham gia giao thông khác, gây bức xúc trong dư luận xã hội

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra nhanh chóng xác minh, triệu tập các cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, tạo sự đồng tình trong quần chúng nhân dân.