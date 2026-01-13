Đồng Tháp: Bắt giam tài xế xe tải trong vụ rượt đuổi xe khách 13/01/2026 11:07

(PLO)- Sau tài xế xe khách, đến lượt tài xế xe tải trong vụ rượt đuổi, lạng lách trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngày 12-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lương Văn Quốc (31 tuổi, ngụ phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) về tội gây rối trật tự công cộng.

Quốc là tài xế xe tải va chạm với xe khách, dẫn đến màn rượt đuổi khiến hành khách hoảng loạn.

Trước đó, ngày 10-1, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe khách Nguyễn Đức Tín về cùng tội danh.

Tài xế xe tải Lương Văn Quốc tăng ga chạy xe vượt lên nói chuyện với tài xế xe khách.

Tài xế xe khách rượt đuổi xe tải khiến hành khách hoảng loạn.

Theo thông tin ban đầu, tối 7-1, Lương Văn Quốc lái xe tải trên cao tốc hướng TP.HCM – Trung Lương. Lúc này, xe khách do Nguyễn Đức Tín cầm lái chuyển làn đột ngột cắt mặt xe tải.

Sắp ra khỏi cao tốc, Quốc thấy xe khách nên tăng ga vượt lên "nói chuyện", dẫn đến va chạm làm vỡ kính chiếu hậu. Sau đó, Quốc lái xe tải vào làn khẩn cấp để rời cao tốc.

Tín lái xe khách đuổi theo xe tải tốc độ cao trên một đoạn đường dài. Tài xế này lấn làn, đánh võng, không giữ khoảng cách và nhiều lần quay đầu xe tại ngã ba đường dẫn với đường tỉnh 878 gây mất an toàn giao thông.

Tài xế xe khách Nguyễn Đức Tín.

Tài xế xe tải Lương Văn Quốc cũng bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CA

Thời điểm này, trên xe khách có 25 người. Hành vi của các tài xế làm gia tăng mức độ nguy hiểm, đe dọa tính mạng hành khách và người đi đường, gây bức xúc dư luận.

Qua nắm tình hình, Phòng CSGT phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã xác minh, triệu tập những người liên quan để xử lý theo quy định.