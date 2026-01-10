Clip ghi cảnh xe khách rượt đuổi xe tải như phim hành động 10/01/2026 10:38

(PLO)- Clip ghi lại cảnh xe tải va chạm làm vỡ kính xe khách, dẫn đến việc tài xế xe khách tăng tốc truy đuổi, lạng lách và quay đầu như phim hành động.

Sáng 10-1, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đã phối hợp công an địa phương xác minh, làm việc với tài xế liên quan vụ xe khách rượt đuổi xe tải trên đoạn dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương (gần trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa).

Video: Ghi cảnh xe khách rượt đuổi xe tải như phim hành động.

Đây là vụ việc gây hoảng loạn cho hành khách ở Đồng Tháp. Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 8-1, tài xế xe khách NĐT (44 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đã đến làm việc. Xe khách này thuộc hãng Hùng Hiếu, hoạt động tuyến TP.HCM – Chợ Gạo – Mỹ Tho.

Bước đầu, tài xế T trình bày: Tối 7-1, khi xe khách ra khỏi cao tốc (hướng về Trung Lương) thì bị xe tải chạy từ phía sau lên va chạm nhẹ, làm vỡ gương chiếu hậu bên phải.

Tài xế xe khách điều khiển xe rượt đuổi xe tải khiến hành khách hoảng loạn. Ảnh: CA

Sau đó, tài xế T đuổi theo yêu cầu giải quyết nhưng xe tải không dừng mà chạy về hướng ngã tư Đồng Tâm. Quá trình rượt đuổi, ông T chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, chuyển làn liên tục và quay đầu tại ngã tư.

Tài xế T thừa nhận vi phạm, cho rằng do nóng vội và sợ bị công ty phạt nên mới đuổi theo. Khi xe tải rẽ vào đường mòn và hành khách yêu cầu xuống xe, tài xế T mới dừng rượt đuổi, quay về trạm trả khách. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có 25 hành khách.

Hành khách hoảng loạn gọi điện thoại cho người thân. Ảnh cắt từ clip

Vụ việc khiến nhiều hành khách hoảng sợ, la hét, yêu cầu dừng xe nhưng tài xế không chấp nhận. Quá bức xúc, hành khách đã đăng đoạn clip lên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng nhận định hành vi bám đuổi của tài xế xe khách thể hiện tính chất nguy hiểm, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Công an đang tiếp tục mời tài xế xe tải đến làm việc để làm rõ vụ va chạm và xử lý theo quy định.