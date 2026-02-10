Quảng Ngãi: Siết chặt các lò mổ, ngăn heo bệnh 'đội lốt' thịt sạch dịp Tết 10/02/2026 13:24

(PLO)- Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố nhiều vụ thu gom, vận chuyển, mua bán heo và các sản phẩm từ heo nhiễm dịch tả heo châu Phi để đưa ra thị trường làm thực phẩm.

Việc giết mổ, thu gom và tiêu thụ heo nhiễm bệnh không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn thực phẩm mà còn tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực trạng này, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là trong giai đoạn cao điểm trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Khởi tố nhiều vụ tiêu thụ heo nhiễm dịch

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi, trong vòng hai tháng qua, đơn vị đã khởi tố bốn vụ án liên quan hành vi thu gom, vận chuyển, mua bán heo và các sản phẩm từ heo nhiễm dịch tả heo châu Phi để đưa ra thị trường làm thực phẩm.

Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện nhiều vụ thu gom heo nhiễm bệnh.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố bị can đối với bà Trần Thị Thùy Dương (47 tuổi, trú xã Nghĩa Hành) về hành vi thu gom, mua 72 con heo nhiễm bệnh với tổng khối lượng 7.835 kg. Số heo này được vận chuyển vào tỉnh Gia Lai để bán cho các cơ sở chế biến thực phẩm như lạp xưởng, xúc xích.

Tiếp đó, bà Trương Thị Hòa (55 tuổi, trú phường Nghĩa Lộ) bị khởi tố do giết mổ 806 kg heo nhiễm dịch tả heo châu Phi để bán cho người dân. Bà Nguyễn Thị Cao Khuyến (51 tuổi, trú phường Trương Quang Trọng) cũng bị khởi tố vì hành vi giết mổ, buôn bán 239 kg thịt heo và 8 kg nội tạng heo nhiễm dịch ra thị trường.

Liên quan một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, ông Võ Năng Chuyên, Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết bà Phan Thị Thanh Thanh (55 tuổi, trú xã Long Phụng) bị phát hiện thu gom, giết mổ, trữ đông gần 14 tấn heo nhiễm dịch để bán cho người dân.

Ông Võ Năng Chuyên nhận định: "Nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, lượng lớn heo nhiễm bệnh này đưa ra thị trường sẽ đe dọa nghiêm trọng sức khỏe người tiêu dùng".

Nguy cơ heo bẩn tuồn ra thị trường dịp Tết

Theo các cơ quan chức năng, năm 2025, dịch tả heo châu Phi bùng phát và lây lan nhanh tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Trước nguy cơ thiệt hại, một số hộ chăn nuôi đã bán tháo heo bệnh giá rẻ. Lợi dụng tình trạng này, các đối tượng vì mục đích trục lợi đã bất chấp pháp luật, tổ chức thu gom, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ heo nhiễm bệnh.

Nhiều cơ sở giết mổ lợn tại Quảng Ngãi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thực tế này khiến nguy cơ mất an toàn thực phẩm gia tăng, đặc biệt trong giai đoạn cận Tết khi nhu cầu tiêu dùng thịt và các sản phẩm từ thịt tăng cao. Tại nhiều chợ truyền thống, người tiêu dùng tỏ ra thận trọng hơn khi lựa chọn thực phẩm.

Chị Trần Thị Hạnh (trú phường Cẩm Thành) chia sẻ: "Thời điểm Tết, gia đình nào cũng mua sắm nhiều thực phẩm, nhưng rất khó phân biệt đâu là thịt an toàn, đâu là thịt không bảo đảm chất lượng". Theo chị Hạnh, ngoài việc xử phạt nghiêm, cơ quan chức năng cần công khai thông tin để kịp thời cảnh báo, giúp người dân chủ động phòng tránh.

Thượng tá Đoàn Dương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết trước cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng Cảnh sát kinh tế sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra công tác kiểm dịch, giết mổ và lưu thông sản phẩm động vật.

Thượng tá Đoàn Dương cho biết: "Chúng tôi tập trung kiểm tra tại các tuyến giao thông trọng điểm, các địa bàn phức tạp, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch theo quy định".

Song song đó, lực lượng Công an phối hợp Quản lý thị trường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực phẩm chấp hành nghiêm quy định; khuyến cáo người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đã qua kiểm soát thú y. Chính quyền các địa phương cũng được huy động tăng cường giám sát các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, chợ truyền thống và điểm kinh doanh thực phẩm.