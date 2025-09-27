Đang chở người vượt biên sang Campuchia thì bị Biên phòng Mộc Bài bắt giữ 27/09/2025 18:22

(PLO)- Lực lượng Biên phòng Mộc Bài bắt giữ 2 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia và đang mở rộng điều tra xử lý theo quy định.

Ngày 27-9, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ hai người có hành vi xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia.

L và N xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia﻿ bị bắt giữ. Ảnh: BP

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, chiều 26-9, trong quá trình tuần tra, tổ công tác Chốt cảnh giới Biên phòng Tà Peng phát hiện người đàn ông chạy xe máy chở theo một cô gái trên đường tuần tra biên giới từ hướng Chốt cảnh giới Biên phòng Cầu Trắng về Tà Peng.

Khi đến khu vực gần cột mốc 170/4 thuộc ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, người đàn ông cho xe rẽ theo đường bờ ruộng hướng ra đường biên giới thì bị tổ công tác yêu cầu dừng lại và kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định hai người gồm: NVL (40 tuổi, ngụ phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh), là người điều khiển xe, và HTHN (20 tuổi, ngụ xã Long Hữu, tỉnh Vĩnh Long), người ngồi sau. Tại thời điểm kiểm tra, L thừa nhận đang chở N xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Bước đầu, L khai được một người đàn ông tên Tý thuê chở N từ Việt Nam sang Campuchia, thỏa thuận mức tiền công 1 triệu đồng nhưng chưa nhận.

Tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.