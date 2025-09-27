Công an tìm nạn nhân vụ Tiktoker Chế Minh Thúy lừa đảo bằng vé số giả 27/09/2025 15:29

(PLO)- Công an Tây Ninh thông báo tìm nạn nhân từng chuyển tiền cho Tiktoker Chế Minh Thúy, bị lừa đảo bằng chiêu vé số giả.

Ngày 27-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 31-10-2024, tại khu phố 2, thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An (nay là ấp Bình Phong Thạnh 2, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh).

Tiktoker ‘phong thủy’ chiếm tiền tỷ bằng chiêu trúng vé số giả.

Bị can trong vụ án là Chế Minh Thúy (40 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM).

Theo điều tra ban đầu, Thúy lập tài khoản Facebook “Bến Thiện Duyên”, TikTok “Phong Thủy 0102”, “Bến Thiện Lương” để đăng tải các nội dung như: Có khả năng giải hạn, bùa chú, mở cung tài lộc, kéo vận may, giúp mua vé số trúng thưởng… Thúy còn đưa hình ảnh vé số trúng và nhận thưởng nhằm tạo niềm tin.

Khi có người liên hệ, Thúy yêu cầu chuyển tiền “cúng giải hạn” vào hai tài khoản ngân hàng. Ban đầu, nạn nhân chuyển số tiền nhỏ. Sau đó, Thúy liên tục viện cớ như “tổ chưa nhận”, “tổ giận”, “cần làm phép tiếp”… để buộc họ tiếp tục chuyển tiền với số tiền ngày càng lớn. Ngoài ra, Thúy còn giao cho các nạn nhân một số bonsai, nến có giá trị thấp gọi là “vật phong thủy” để tạo lòng tin.

Cơ quan điều tra xác định Thúy đã chiếm đoạt tiền của nhiều người ở nhiều tỉnh, thành.

Để phục vụ điều tra mở rộng, Công an tỉnh Tây Ninh thông báo đến người dân cả nước về thủ đoạn của bị can này. Những ai là nạn nhân liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh (493 Châu Thị Kim, phường Tân An, TP Tây Ninh) hoặc Điều tra viên Phan Trí Thảo – ĐT: 0975.822.122 để trình báo, cung cấp thông tin.

Công an tỉnh Tây Ninh lưu ý, nếu các nạn nhân không đến làm việc, phối hợp trước khi kết thúc điều tra thì cơ quan chức năng không có cơ sở xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến vụ án.