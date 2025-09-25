Hơn 11.000 nhà đầu tư bị lừa đảo qua nền tảng xem phim trực tuyến 25/09/2025 18:44

(PLO)- Một nhóm ở Đà Nẵng đã lập công ty để hoạt động đa cấp dưới hình thức đầu tư qua nền tảng xem phim trực tuyến, chiếm đoạt tiền.

Ngày 25-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông (41 tuổi, tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, đường dây này do Liu Xiaofeng (42 tuổi, quốc tịch nước ngoài, còn gọi là “Jack”) điều hành.

Liu cùng Cường và Đông lập Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT'L tại Đà Nẵng cùng nhiều văn phòng đại diện ở Nghệ An, Hà Nội để làm bình phong cho hoạt động đa cấp qua web đầu tư hình thức xem phim trực tuyến.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Trần Hùng Cường. Ảnh: CA

Dưới sự chỉ đạo của Liu Xiaofeng, những người này tổ chức kêu gọi đầu tư qua nền tảng xem phim trực tuyến BTC Short (ứng dụng và các website www.btcshort.com.vn, www.vn.btcshorts.com).

Người tham gia mua các gói “thẻ xem phim” và “bản quyền”, được hứa hẹn lãi suất 11–17%/tháng, hoa hồng lên đến 20% nếu kêu gọi thêm người khác. Thực chất, đây là mô hình “lấy tiền người sau trả cho người trước”, không có sản phẩm hay dịch vụ thật.

Thông qua nhiều hội thảo trực tiếp và trực tuyến, nhóm này đã dụ dỗ hàng ngàn nhà đầu tư trên cả nước tham gia đầu tư mô hình xem phim trực tuyến

Ngày 21-8, theo chỉ đạo của Liu Xiaofeng, những người này đánh sập website và cổng thanh toán, chiếm đoạt toàn bộ tiền của nhà đầu tư.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Đăng Đông. Ảnh: CA

Căn cứ dữ liệu thu thập, tính đến 10-9, nền tảng BTC Short có 11.088 tài khoản đăng ký với tổng số tiền nạp vào gần 18 tỉ đồng.

Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục truy xét vai trò của Liu Xiaofeng và mở rộng điều tra những người liên quan.

Để tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo để các cá nhân, tổ chức liên quan đến hành vi lừa đảo này khẩn trương liên hệ, trình báo để được hướng dẫn, giải quyết.

Mọi thông tin xin liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, địa chỉ 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu.