An Giang: Cô gái lập hụi online lừa đảo chiếm đoạt gần 99 tỉ đồng 24/09/2025 18:36

(PLO)- Lợi dụng hình thức chơi hụi qua Zalo, bị cáo Lê Cẩm Tú lập hàng trăm dây hụi khống, lừa đảo chiếm đoạt gần 99 tỉ đồng của hàng ngàn hụi viên.

Ngày 24-9, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Cẩm Tú (29 tuổi; ngụ phường Long Phú, An Giang) 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 7-2023, Tú mua phần mềm quản lý hụi trên Facebook, sau đó lập nhiều nhóm trên Zalo, kêu gọi hụi viên tham gia các dây hụi.

Khi mất khả năng chi trả, bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt bằng cách lập nhiều tài khoản ảo, ghi tên khống để tạo dây hụi mới, tiếp tục kêu gọi người tham gia.

Bị cáo lập hụi online để lừa đảo chiếm đoạt gần 99 tỉ đồng của hàng ngàn người

Từ tháng 3 đến 26-9-2024, Tú tổ chức 134 dây hụi, mỗi ngày hốt từ một đến hai lần, số tiền mỗi phần hụi từ 1 đến 20 triệu đồng, với 169 hụi viên tham gia.

Bằng thủ đoạn gian dối, Tú đã ghi khống 2.912 phần hụi, tự ý hốt 2.289 phần, chiếm đoạt 72,7 tỉ đồng, đồng thời chiếm đoạt thêm 1.081 phần hụi chưa hốt trị giá hơn 26 tỉ đồng.

Tổng cộng, số tiền Tú chiếm đoạt lên đến gần 99 tỉ đồng thông qua việc lập hụi online.

Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại theo quy định.