Bị lừa gần 40 tỉ khi chơi hụi qua Facebook 10/02/2025 16:48

Ngày 9-2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây hụi với số tiền khoảng 40 tỉ đồng.

Trước đó, bà PTD và nhiều nạn nhân khác gửi đơn tố giác Giang Hồng Ngọc (39 tuổi, ngụ quận 8) về hành vi giật hụi, xảy ra từ tháng 12-2023.

Theo nội dung tố giác, Ngọc đã lừa đảo rất nhiều người tham gia các dây hụi mà Ngọc tổ chức qua mạng xã hội Facebook.

Mai Xuân Hiệp và Giang Hồng Ngọc bị tố giật hụi

Các nạn nhân đã đóng đầy đủ tiền vào các kỳ hụi, tuy nhiên đến gần thời điểm mãn hụi, Ngọc không thanh toán cho người tham gia mà đưa ra đủ lý do để né tránh.

Quá trình điều tra, Công an TP.HCM đã phát hiện Mai Xuân Hiệp (41 tuổi, ngụ quận 5) có liên quan đến vụ án này.

Tuy nhiên hiện nay, cả Ngọc và Hiệp đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Thông báo truy tìm của công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo, kêu gọi những ai từng tham gia vào các dây hụi do Ngọc và Hiệp tổ chức, hoặc những ai có thông tin về 2 người này, hãy liên hệ với cơ quan công an để cung cấp thông tin hỗ trợ điều tra.

Công an TP.HCM cũng khuyến cáo các nạn nhân của vụ án đến trình báo để làm sáng tỏ vụ việc. Địa chỉ tiếp nhận thông tin tại Công an TP.HCM: Số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1.