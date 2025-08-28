Công an TP.HCM truy nã chủ tịch công ty bất động sản Đô Thị Xanh 28/08/2025 17:40

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa phát lệnh truy nã Bùi Tuấn Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Đô Thị Xanh do liên quan đến đường dây lập dự án “ma” chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Ngày 28-8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định truy nã Bùi Tuấn Hùng (40 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Đô Thị Xanh, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lập dự án không có thật, thu gần 176 tỉ đồng

Theo điều tra, từ năm 2018, Hùng cùng Ngô Thanh Uyn (Chủ tịch HĐQT Công ty Vina Land, điều hành Công ty Lạc Việt), Nguyễn Thị Hoàng Anh (Giám đốc Công ty Đô Thị Xanh) và một số người khác đã lập hồ sơ nhiều dự án bất động sản không có thật tại Củ Chi.

Các dự án được đặt tên Green City, Green Town và Đô Thị Xanh 01 (tên thương mại Metro City, Fantasy City), nhưng thực chất chỉ là đất nông nghiệp chưa được cấp phép.

Công an TP.HCM đã truy nã Bùi Tuấn Hùng về tội lừa đảo đồng thời kêu gọi người này đầu thú để được hưởng khoan hồng. Ảnh: CA

Nhóm này tự vẽ sơ đồ phân lô, ký hợp đồng nguyên tắc với khách hàng và yêu cầu thanh toán đến 95% giá trị.

Từ 2018 đến 2020, nhóm đã thu gần 176 tỉ đồng của 145 khách hàng. Trong đó, Uyn chiếm đoạt hơn 51 tỉ đồng, Hoàng Anh chiếm đoạt gần 148 tỉ đồng, còn Hùng giữ vai trò chỉ đạo việc mua đất và hợp tác phân phối.

Để tạo lòng tin, các bị can làm giả nhiều văn bản của UBND TP.HCM, Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND huyện Củ Chi, thể hiện dự án đã được chấp thuận.

Tháng 2-2020, đoàn liên ngành kiểm tra thực địa và phát hiện giấy tờ giả mạo, đồng thời cắm biển cảnh báo “khu vực có dấu hiệu lừa đảo”. Tuy nhiên, nhóm này vẫn chỉ đạo ký hợp đồng, thu tiền và tiếp tục mở rộng giao dịch.

Số tiền thu được được dùng để đặt cọc mua đất khác, trả cho khách hàng cũ hoặc rút tiêu xài cá nhân. Cơ quan điều tra đánh giá đây là thủ đoạn điển hình “lấy tiền người sau trả cho người trước” để che giấu việc dự án không tồn tại.

Hàng loạt bị can bị khởi tố

Ngô Thanh Uyn và Nguyễn Thị Hoàng Anh bị bắt từ tháng 11-2022. Sau đó, công an khởi tố thêm Bế Văn Tùng (nguyên Giám đốc Lạc Việt) và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thanh Thoa (nguyên Giám đốc Lạc Việt). Các bị can bị cáo buộc phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Riêng Hùng, ngoài vai trò Chủ tịch HĐQT, còn trực tiếp liên hệ mua đất tại xã Hòa Phú và Tân An Hội, biết rõ công ty không đủ pháp lý nhưng vẫn hợp tác mở bán dự án. Hành vi của Hùng bị xác định chiếm đoạt gần 148 tỉ đồng.

Ngày 11-10-2024, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt giam Hùng nhưng ông ta bỏ trốn. Do đó, công an phát lệnh truy nã.

Hiện Uyn, Hoàng Anh và Tùng đang bị tạm giam, Thoa bị cấm đi khỏi nơi cư trú, còn Bùi Tuấn Hùng đang lẩn trốn.

Công an TP.HCM kêu gọi Bùi Tuấn Hùng sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng. Người dân phát hiện hoặc biết nơi Hùng lẩn trốn có thể báo cho công an gần nhất, hoặc liên hệ Đội 2, Phòng PC03 Công an TP.HCM tại số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu. Điều tra viên thụ lý: Đại úy Ngô Văn Hiệp, số điện thoại 0868.177.879.

Đồng thời, cơ quan điều tra thông báo tìm các cá nhân, pháp nhân đã ký hợp đồng mua đất, chuyển tiền cho nhóm Hùng, Uyn, Hoàng Anh tại các dự án Green City, Green Town và Đô Thị Xanh 01. Các bị hại cần đến Đội 2, Phòng PC03 trước ngày 31-8-2025 để trình báo, cung cấp tài liệu liên quan. Hết thời hạn trên, công an sẽ giải quyết vụ án theo quy định.

Công an TP.HCM cũng khuyến cáo người dân phải tìm hiểu kỹ tính pháp lý dự án bất động sản, không giao dịch khi chưa có văn bản xác nhận của cơ quan chức năng, tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tương tự.