Bắt giam thanh niên lừa bán vé concert 'The Park K-Star in Viet Nam' 26/08/2025 15:28

(PLO)- Đặt mua hai vé VIP concert “The Park K-Star in Viet Nam” qua Facebook, một phụ nữ tại TP.HCM bị lừa mất 16,3 triệu đồng.

Ngày 26-8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một chung cư trên đường Bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu.

Theo điều tra, ngày 14-5-2025, chị PTTV sử dụng Facebook tìm mua vé VIP chương trình ca nhạc “The Park K-Star in Viet Nam” dự kiến tổ chức tại Hà Nội ngày 21-6. Thông qua tài khoản “The Di”, chị Vân được báo giá 11 triệu đồng cho hai vé VIP cùng 300.000 đồng tiền công mua.

Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam Dĩ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA

Người này gửi hình ảnh căn cước công dân mang tên Đặng Thế Dĩ (26 tuổi, quê Đồng Tháp) để tạo lòng tin rồi yêu cầu chuyển khoản đặt cọc. Tin tưởng, chị V đã ba lần chuyển tiền, tổng cộng 16,3 triệu đồng, vào tài khoản ngân hàng BIDV đứng tên Dĩ.

Ban đầu, chị nhận được email từ địa chỉ “C.Ticket” xác nhận đặt vé thành công. Sau đó, tài khoản Facebook “The Di” tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền để “khớp giá vé”. Khi chị Vân làm theo, người này hứa sẽ hoàn lại phần thừa nhưng ngay sau đó chặn liên lạc.

Khi liên hệ với ban tổ chức, chị Vân mới phát hiện email xác nhận là giả, toàn bộ số tiền đã mất.

Ngày 31-7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Thế Dĩ để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn của Dĩ khá tinh vi. Trước hết, Dĩ tạo tài khoản Facebook và Zalo rao bán vé các chương trình ca nhạc được nhiều người quan tâm. Để tăng độ tin cậy, Dĩ cung cấp hình ảnh căn cước công dân thật, sau đó yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc. Song song đó, Dĩ lập các địa chỉ email giả mạo ban tổ chức, gửi thư xác nhận đặt vé thành công nhằm củng cố niềm tin của người mua.

Một điểm đáng chú ý là Dĩ luôn tạo tình huống “thiếu, thừa tiền” để buộc nạn nhân chuyển khoản nhiều lần. Hình thức này khiến nhiều người chủ quan, tin rằng mình sắp nhận vé và chỉ cần chuyển thêm một khoản nhỏ để “khớp đơn hàng”. Khi đã gom đủ tiền, Dĩ lập tức cắt đứt liên lạc.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng phát thông báo tìm thêm những người từng bị Đặng Thế Dĩ lừa đảo với thủ đoạn bán vé concert. Ai là nạn nhân, đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tại số 96 Võ Văn Kiệt, phường Bến Thành, gặp cán bộ Lê Đình Hải – tổ hình sự, số điện thoại 0933.393.050 để được tiếp nhận giải quyết theo quy định.