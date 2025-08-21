Công an TP.HCM giải cứu nam sinh viên bị bắt cóc online, gia đình bị lừa gần 3 tỉ đồng 21/08/2025 15:26

(PLO)- Một nam sinh viên 22 tuổi ở TP.HCM bị nhóm lừa đảo dẫn dụ di chuyển qua nhiều địa bàn, đồng thời gia đình liên tục bị gây áp lực chuyển gần 3 tỉ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) vừa giải cứu thành công anh NKN (22 tuổi, quê Hà Nội, ngụ phường Đức Nhuận, TP.HCM) bị bắt cóc online.

Theo thông tin ban đầu, ngày 19-8, N rời nhà trọ trên đường Hồng Hà, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM rồi mất liên lạc với gia đình. Đến 22 giờ cùng ngày, Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 2, PC02) phối hợp Công an phường Tân Sơn Hòa trích xuất camera, xác định N đã đặt ô tô công nghệ đến một khách sạn trên đường Bạch Đằng.

Công an TP.HCM giải cứu nam sinh, bàn giao cho gia đình. Ảnh: NT

Sau khi nhận phòng, N để lại xe máy rồi tiếp tục di chuyển bằng ô tô đến khu vực Quốc lộ 22, sau đó đi xe ôm đến một số quán cà phê ven đường và một khách sạn thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh cũ.

Tại đây, N lưu lại khoảng 4 tiếng rồi tiếp tục bắt xe đi Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Trong quá trình này, gia đình anh liên tục nhận điện thoại từ nhóm lừa đảo, bị ép chuyển gần 3 tỉ đồng vào tài khoản mà chúng chỉ định.

Xác định đây là vụ việc có dấu hiệu bắt cóc online, Đội 2 PC02 khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, lần theo hành trình di chuyển và đưa N về an toàn tại trụ sở Công an phường Long Hương để xử lý, lập hồ sơ ban đầu.