Đủ kịch bản lừa đảo “bắt cóc online” - Bài 2 Nạn 'bắt cóc online': Điểm chung đáng chú ý của các nạn nhân 05/08/2025 05:50

Công an TP.HCM liên tục khuyến cáo đến các gia đình, nhà trường và các em học sinh, sinh viên về thủ đoạn, phương thức của tội phạm lừa đảo nhưng vẫn có các nạn nhân, nhất là học sinh, sinh viên sập bẫy lừa.

Tiếp nhận tin báo, cảnh sát nhận ra ngay thủ đoạn

Trên số trước chúng tôi đề cập trường hợp nam sinh năm hai đại học bị “bắt cóc online”, tự nhốt mình trong khách sạn và sau đó được giải cứu.

Theo Công an phường Diên Hồng, chiều 24-7, gia đình trình báo con của họ bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 150 triệu đồng. “Khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi nhận định ngay đây là vụ “bắt cóc online” vì đặc điểm rất điển hình: Người thân đột ngột mất liên lạc với con, liền đó nhận tin nhắn đe dọa đưa sang Campuchia, yêu cầu chuyển tiền gấp”- Trung tá Nguyễn Hoàng Lâm, Trưởng Công an phường kể lại.

Trung tá Nguyễn Hoàng Lâm, Trưởng Công an phường Diên Hồng nói về trường hợp nam sinh viên bị "bắt cóc online" mà đơn vị tiếp nhận thông tin ban đầu. Ảnh: NT

Ngay sau đó công an phường phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM triển khai các biện pháp nghiệp vụ và chỉ trong thời gian ngắn, công an xác định khách sạn nơi nạn nhân đang tự nhốt mình để làm theo chỉ dẫn của nhóm lừa đảo.

“Những kẻ lừa đảo có kịch bản rất chặt chẽ. Ban đầu, chúng tiếp cận nạn nhân bằng cách giả làm nhân viên giao hàng, sau đó một người mặc sắc phục công an gọi video, đưa ra các cáo buộc về rửa tiền, ma túy rồi yêu cầu “hợp tác điều tra”. Quá trình thao túng diễn ra qua điện thoại nên các em dễ bị dẫn dắt, tâm lý hoảng loạn dẫn đến tin tưởng và làm theo mọi yêu cầu” – Trung tá Lâm phân tích.

Ngày 2-8, một nam sinh tự nhốt mình trong khách sạn và nhất nhất nghe theo lời của các đối tượng qua Zoom. Ảnh: NT

Cũng theo Công an phường Diên Hồng, các đối tượng còn ép nạn nhân cung cấp số điện thoại người thân, sau đó những kẻ lừa đảo gọi cho người nhà nạn nhân, dựng lên kịch bản giả như con bị bắt cóc, sẽ “bán sang Campuchia” nếu không chuyển tiền.

Với những trường hợp bị “bắt cóc online”, công an phản ứng rất nhanh vì nếu chậm trễ, nạn nhân sẽ bị thao túng tâm lý tự đến khu vực giáp ranh hoặc qua biên giới, khi đó công tác truy tìm và giải cứu sẽ rất khó khăn.

Công an phường làm chủ công, bám địa bàn

Còn trong vụ nữ sinh 17 tuổi “bị bắt cóc”, Thiếu tá Võ Văn Phước Thọ, Trưởng Công an phường Hòa Hưng, cho biết ngay sau khi tiếp nhận tin từ gia đình nạn nhân, phường đã báo cáo nhanh về Ban Giám đốc Công an TP.HCM, đồng thời phối hợp Đội 2 – PC02 triển khai lực lượng truy xét. Đến tối cùng ngày, nạn nhân được phát hiện đang ở một mình trong khách sạn.

Lãnh đạo Công an phường Hòa Hưng trao đổi với gia đình sau khi giải cứu nữ sinh bị "bắt cóc online". Ảnh: NT

“Bản chất đây là một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao. Chúng tôi đánh giá các đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của học sinh, sinh viên rồi tách nạn nhân khỏi gia đình để gây nhiễu tâm lý, làm các em mất phương hướng và làm theo mọi chỉ dẫn vô lý”.

Theo ông Thọ, đây là vụ việc đầu tiên tại địa bàn nhưng cũng là hồi chuông cảnh báo quan trọng. “Chúng tôi đã triển khai ngay các biện pháp tuyên truyền đến các khu dân cư, tổ dân phố, yêu cầu trưởng khu phố phổ biến rộng rãi thủ đoạn mới này đến từng hộ dân, đặc biệt là những gia đình có con em là học sinh, sinh viên… Đó là cách chúng tôi bảo vệ người dân trong thời đại tội phạm công nghệ cao đang biến hóa rất nhanh, thủ đoạn rất tinh vi” – thiếu tá Thọ thông tin.

Không làm gì sai thì không phải sợ

Còn Thiếu tá Châu Thị Kim Ngọc, Phó Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu (PC02), cho hay là PC02 đã cảnh báo rất nhiều trên các kênh truyền thông nhưng nhiều học sinh, sinh viên vẫn sập bẫy do chưa từng tiếp xúc với các tình huống tương tự trong đời sống.

Thiếu tá Châu Thị Kim Ngọc, Phó Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu (PC02) cho biết Công an TP.HCM đã nhiều lần cảnh báo về thủ đoạn "bắt cóc online". Ảnh: NT

Thiếu tá Châu Thị Kim Ngọc lưu ý: Các em cần nhớ một điều rất quan trọng là nếu mình không làm gì sai, thì không có gì phải sợ. Công an không bao giờ làm việc qua điện thoại, không gửi lệnh bắt giam qua Zalo và không yêu cầu chuyển khoản để chứng minh vô tội.

Theo PC02, các đối tượng sử dụng thủ đoạn dẫn dụ bằng các cuộc gọi giả mạo công an, viện kiểm sát, đưa ra thông tin nạn nhân “liên quan tới rửa tiền, ma túy”. Sau đó yêu cầu giữ kín mọi chuyện, tắt điện thoại, tự di chuyển tới khách sạn ở xa, tuyệt đối không được liên lạc với gia đình. Mục đích là cô lập và điều khiển nạn nhân như một con rối.

Trong một số vụ, chúng còn yêu cầu nạn nhân quay clip nhạy cảm, chèn âm thanh tra tấn, rồi gửi về cho gia đình nhằm gây sốc, ép người thân chuyển tiền. Có trường hợp, chúng dẫn dụ nạn nhân ra sát biên giới rồi gửi định vị giả vờ như bị “bắt cóc đưa qua Campuchia”.

“Bản chất của loại tội phạm này là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi lấy được tiền, chúng chuyển ngay qua nhiều tài khoản ảo, tài khoản công ty ‘ma’, khiến công tác truy xét rất khó khăn. Vì vậy, phản ứng đầu tiên và đúng đắn nhất từ người dân là phải giữ bình tĩnh và báo ngay cho công an địa phương” – thiếu tá Ngọc khuyến cáo.

Cần đẩy mạnh tuyên truyền

Một điểm chung ở các nạn nhân là thiếu cập nhật thông tin thời sự, ít quan tâm đến các cảnh báo từ cơ quan chức năng.

Thực tế, qua trao đổi với chúng tôi, nữ sinh Q (nạn nhân của “bắt cóc online”) cho biết trước đây có nghe nói về lừa đảo trúng thưởng nhưng chưa từng biết đến thủ đoạn “bắt cóc online”. “Em chỉ tập trung học, không xem tin tức nên khi bị nói liên quan rửa tiền, cần phối hợp với cơ quan công an để điều tra, xử lý thì em tin là thật” – Q chia sẻ.

Trong ngày 2-8, Công an TP.HCM tiếp nhận trình báo, giải cứu hai nam sinh viên bị "bắt cóc online". Ảnh: NT

Nam sinh viên A cũng thừa nhận chỉ quan tâm đến thông tin liên quan ngành học, ít khi để ý đến các cảnh báo. “Em khuyên các bạn đừng bao giờ làm theo lời của người lạ qua Zalo, công an không bao giờ làm việc qua điện thoại. Có gì cứ nói với ba mẹ, đừng tự ý xử lý” – A nói.

“Tôi cũng từng bị gọi điện giả danh công an, điện lực… nhưng không bị lừa vì đã đọc báo, nghe đài. Con tôi còn trẻ, chưa trải nghiệm nhiều, nên dễ sập bẫy. Tôi mong các phụ huynh đừng chủ quan mà hãy nói chuyện với con mỗi ngày” – ông H, cha của nam sinh viên chia sẻ.

PC02 cho biết vừa qua Đoàn thanh niên của Phòng đã phối hợp với các trường đại học tổ chức các buổi truyền thông, ngoại khóa lồng ghép nội dung phòng chống tội phạm công nghệ cao. “Tuyên truyền không chỉ dành cho người lớn. Ngay cả các em học sinh cũng cần được trang bị kỹ năng nhận diện các cuộc gọi lừa đảo, biết cách xử lý và tìm sự giúp đỡ kịp thời” – đại diện PC02 hướng dẫn.

PC02 khuyến cáo: Công an, Tòa án, Viện kiểm sát không bao giờ làm việc qua mạng xã hội, không gửi giấy triệu tập qua điện thoại, càng không yêu cầu chuyển tiền. Người dân tuyệt đối không cung cấp hình ảnh, số tài khoản hay thông tin cá nhân cho người lạ.

Khi có nghi ngờ, người dân hãy lập tức ngắt liên lạc, lưu lại bằng chứng và liên hệ công an nơi gần nhất hoặc tổng đài 113 để được hỗ trợ.