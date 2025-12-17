Nam thanh niên nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam 17/12/2025 16:27

(PLO)- Lực lượng Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây vừa phát hiện một nam thanh niên nhập cảnh trái phép từ khu vực biên giới Thái Lan – Campuchia.

Chiều 17-12, Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh), cho biết đơn vị vừa phối hợp bắt giữ một nam thanh niên từ Campuchia nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Trước đó, lúc 23 giờ ngày 16-12-2025, tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tuần tra tại khu vực mốc 186 (cách đường biên giới khoảng 150 m hướng về nội địa Việt Nam). Phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Nam thanh niên 19 tuổi nhập cảnh trái phép trở về Việt Nam bị lực lượng Biên phòng bắt giữ. Ảnh: BP

Tại cơ quan chức năng, người này khai tên Nguyễn Văn Trung H (19 tuổi, ngụ xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

H khai nhận cuối tháng 8-2025 đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc tại Osamach 2. Theo lời khai, đây là khu vực đang xảy ra xung đột giữa Thái Lan và Campuchia.

Đến ngày 16-12-2025, H nhập cảnh trái phép trở lại Việt Nam bằng đường tắt thì bị phát hiện. Tổ công tác xác định H có hành vi qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục nhập cảnh đúng quy định pháp luật.

Hiện vụ việc được Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp cơ quan chức năng lập hồ sơ, xử lý.