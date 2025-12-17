Bắt tạm giam người đàn ông ném gạch vỡ xương mặt bé 12 tuổi 17/12/2025 16:57

(PLO)- Nhóm trẻ em đang chơi trên đường, thấy ông K chạy xe đến thì gọi nhau bỏ chạy. Thấy vậy ông K ném gạch làm một bé vỡ xương mặt, thương tích 36%.

Sáng 17-12, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn K (47 tuổi, trú thôn Trung An, xã Bình Sơn) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn K và bị hại là cháu Huỳnh Tấn L (12 tuổi, trú cùng thôn) là hàng xóm. Trước đó, do bức xúc việc nhóm trẻ trong xóm thường xuyên vào vườn nhà phá phách, giữa hai bên nảy sinh mâu thuẫn.

Công an tống đạt các quyết định với bị can Nguyễn Văn K.

Khoảng 20 giờ ngày 17-10-2025, khi cháu L đang chơi cùng các bạn trên đường bê tông trước nhà ông Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn K điều khiển xe mô tô đi ngang qua. Nghe nhóm trẻ nói “ông K đến kìa, chạy nhanh”, K tức giận, cầm một viên gạch 6 lỗ ném về phía nhóm trẻ, trúng vào vùng mặt cháu L.

Hậu quả, cháu L bị chảy nhiều máu, choáng váng và ngã xuống đường, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Kết quả giám định cho thấy cháu L bị vỡ xương trán, vỡ thành trước và thành trong xoang hàm phải, gãy xương cánh mũi phải, tụ dịch đa xoang, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 36%.

Qua xác minh, Công an xã Bình Sơn cho biết Nguyễn Văn K thường xuyên uống rượu, có hành vi đập phá, gây mất an ninh, trật tự tại nơi cư trú. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thống nhất với Viện kiểm sát nhân dân khu vực II khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn K trong thời hạn 4 tháng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.