Trao Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước cho 2 ngư dân Lý Sơn lao ra biển cứu người 15/12/2025 17:00

(PLO)- Chủ tịch nước đã có quyết định tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho ông Phan Duy Quang và ông Lê Văn Sanh (cùng ngụ đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi).

Chiều 15-12, tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Ngãi, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã trao Huân chương Dũng cảm cho hai cá nhân có hành động dũng cảm cứu người trong cơn bão số 13.

Đồng thời, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn trong bão.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang trao Huân chương Dũng cảm nước cho ông Phan Duy Quang và ông Lê Văn Sanh. Ảnh: CỔNG TTĐT TỈNH QUẢNG NGÃI

Tại buổi lễ, đại diện Sở Nội vụ đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho ông Phan Duy Quang, thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn và ông Lê Văn Sanh, thôn Tây An Hải, đặc khu Lý Sơn. Hai ông đã có hành động dũng cảm cứu người trong cơn bão số 13.

Các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn cũng được công bố tại buổi lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn trong cơn bão số 13 năm 2025. Ảnh: CỔNG TTĐT TỈNH QUẢNG NGÃI

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang, nhấn mạnh thời gian qua tỉnh Quảng Ngãi phải đối mặt với nhiều diễn biến phức tạp của thiên tai, bão lũ, gây ra không ít khó khăn, thiệt hại.

Trong bối cảnh đó, sự chung tay, đóng góp kịp thời, đầy trách nhiệm của các cá nhân, tập thể đã góp phần quan trọng cùng các cấp, các ngành giảm thiểu thiệt hại và khắc phục hậu quả thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CỔNG TTĐT TỈNH QUẢNG NGÃI

Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi tỉnh tổ chức vinh danh 12 tập thể và hai cá nhân có thành tích tiêu biểu, trong đó đặc biệt biểu dương hai cá nhân đã dũng cảm cứu người trong lúc nguy hiểm.

Những nghĩa cử cao đẹp, tinh thần quả cảm của các cá nhân đã tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng, góp phần bồi đắp các giá trị nhân văn của xã hội.

Ông Nguyễn Hoàng Giang đề nghị thời gian tới các tập thể, cá nhân được khen thưởng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, là những tấm gương sáng trong phong trào bảo vệ Tổ quốc, phòng, chống thiên tai, để thế hệ trẻ học tập, noi theo.