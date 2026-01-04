Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại 1 ban quản lý dự án ở Đà Nẵng 04/01/2026 15:03

Thanh tra TP Đà Nẵng vừa ban hành kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2020 – 2025 tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Nam Giang (gọi tắt là BQLDA Nam Giang).

Theo Thanh tra TP Đà Nẵng, trong quá trình thực hiện công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, BQLDA Nam Giang có những sai phạm, tồn tại, thiếu sót.

Việc thi công, giám sát, nghiệm thu thanh quyết toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành tại 14/14 công trình vượt so với thực tế thi công hơn 875 triệu đồng. Trách nhiệm này thuộc về chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn giám sát.

Một góc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã La Dêê, TP Đà Nẵng. Ảnh: TN

Thanh tra TP Đà Nẵng kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Sở Tài chính căn cứ vào tình hình ngân sách TP, phân bổ vốn về đầu tư xây dựng cơ bản để giải quyết các khoản nợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại các dự án hoàn thành của BQLDA Nam Giang.

Thanh tra TP Đà Nẵng cũng kiến nghị BQLDA Nam Giang khắc phục những tồn tại, sai phạm, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí quản lý dự án.

Bên cạnh đó phải đôn đốc, thu hồi nộp ngân sách nhà nước các khoản tiền sai phạm của đơn vị thi công các công trình do BQLDA Nam Giang làm chủ đầu tư.

Giám đốc, kế toán trưởng của BQLDA Nam Giang giai đoạn 2023 – 2024 phải chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí quản lý dự án như kết quả thanh tra đã nêu.

Đồng thời chấn chỉnh việc không trích lập vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp mà sử dụng để thanh toán một số khoản tồn đọng năm 2023 của BQLDA Nam Giang hơn 84 triệu đồng.

BQLDA Nam Giang được yêu cầu thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước hơn 882 triệu đồng. Trong đó có hơn 875 triệu đồng sai phạm trong công tác thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình xây dựng cơ bản.

Một số công trình có sai phạm giá trị lớn như kiên cố hóa tuyến đường ĐH3.NG, đường và cầu treo ra vùng sản xuất thôn Bến Giằng, xã Cà Dy cũ, kiên cố hóa đường giao thông nông thôn xã Đắc Tôi...