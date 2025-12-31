Đà Nẵng còn 3 ban quản lý dự án 31/12/2025 08:49

(PLO)- UBND TP Đà Nẵng sắp xếp năm ban quản lý dự án còn ba ban với ba giám đốc.

Sáng 31-12, UBND TP Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Theo bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng cho hay, UBND TP sắp xếp năm ban quản lý dự án (BQLDA) thành ba ban chuyên ngành, hoạt động từ ngày 1-1-2026.

Đà Nẵng cũng sắp xếp, bố trí cán bộ tại các BQLDA khu vực về trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường, xã để tiếp tục triển khai các dự án được thông suốt, liền mạch.

Ông Nguyễn Minh Huy (bìa trái) và ông Nguyễn Văn Thường nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: TẤN VIỆT

Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng công bố quyết định của UBND TP sáp nhập BQLDA đầu tư xây dựng Quảng Nam vào BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng.

Các dự án lĩnh vực giao thông, nông nghiệp được chuyển giao cho BQLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng quản lý.

UBND TP sáp nhập BQLDA công trình giao thông Quảng Nam vào BQLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng giữ chức phó giám đốc Sở GD&ĐT.

Ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc BQLDA công trình giao thông Quảng Nam được bổ nhiệm giữ chức giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng.

Tám phó giám đốc các ban QLDA nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: TẤN VIỆT

Hội nghị cũng công bố tám quyết định của Chủ tịch UBND TP bổ nhiệm tám phó giám đốc các BQLDA.

Sau khi sắp xếp, TP Đà Nẵng còn ba BQLDA. Ngoài hai ban sau sắp xếp nói trên là BQLDA đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng do ông Lê Thành Hưng làm giám đốc.

Ông Nguyễn Hữu Nhật tiếp tục làm giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng.