Thanh tra TP Đà Nẵng chuyển 2 vụ sang cơ quan công an để điều tra 30/12/2025 10:33

(PLO)- Năm 2025, ngành Thanh tra TP Đà Nẵng đã chuyển hai vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan cảnh sát điều tra.

Ngày 30-12, Thanh tra TP Đà Nẵng cho hay đã có báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2025.

Theo đó, năm 2025, toàn ngành Thanh tra TP Đà Nẵng đã tiến hành 151 cuộc thanh tra hành chính. Trong đó, đã ban hành 135 kết luận tại 299 đơn vị.

Một góc TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Kết quả thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền hơn 51 tỉ đồng và 717 m2 đất.

Cơ quan thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 9,4 tỉ đồng. Đồng thời kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ giá trị quyết toán, xử lý khác hơn 41 tỉ đồng và 717 m2 đất.

Qua hoạt động thanh tra, đã có hai trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật bị chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra để xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo thẩm quyền.

Cụ thể là trường hợp có dấu hiệu trốn thuế liên quan đến khai thác khoáng sản, xảy ra tại Công ty TNHH MTH Thương mại và Dịch vụ liên quan dự án trang trại xanh kết hợp du lịch (xã Duy Hòa và Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ).

Thanh tra phát hiện công ty này có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế, có dấu hiệu trốn thuế.

Trường hợp thứ hai là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm pháp luật của UBND huyện Đại Lộc cũ cho hộ ông Nguyễn Văn Thái, bà Phạm Thị Lan (thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp).

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, toàn ngành thanh tra TP phát hiện sai phạm hơn 2,7 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 1 tỉ đồng. Đa phần vi phạm là thi công không đúng thiết kế được duyệt, thanh quyết toán vượt khối lượng, chậm lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành…

Trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, qua thanh tra phát hiện sai phạm hơn 4,4 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 2 tỉ đồng. Sai phạm bao gồm chi sai niên độ kế toán, hạch toán một số khoản chi không đúng nguồn, không trích khấu hao tài sản cố định…

Lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai có vi phạm lớn nhất với tổng số tiền hơn 27,9 tỉ đồng và 717 m2 đất. Các vi phạm gồm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định, các dự án tạm ứng kinh phí giải phóng mặt bằng nhưng chưa được hoàn trả kịp thời cho ngân sách.

Trong năm 2025, Thanh tra TP đã kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 81 tập thể và 159 cá nhân có liên quan đến các sai phạm.

Thanh tra TP Đà Nẵng cũng ban hành kế hoạch thanh tra năm 2026 với tổng số 65 cuộc thanh tra trên nhiều lĩnh vực, địa bàn và loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Thanh tra TP sẽ triển khai nhiều cuộc thanh tra về đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai, khoáng sản, kinh doanh bất động sản; việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.