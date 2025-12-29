Quốc lộ 14D bị cày nát, Đà Nẵng chi hơn 4.500 tỉ nâng cấp 29/12/2025 18:33

Ngày 29-12, UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D với tổng mức đầu tư 4.518 tỉ đồng, thời gian thực hiện năm 2025 - 2027.

Dự án có điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh tại Km 1332+610 (xã Bến Giằng), điểm cuối tại Km 72+700 của Quốc lộ 14D, giáp phạm vi cửa khẩu Nam Giang (xã La Dêê). Tổng chiều dài tuyến là hơn 65 km.

Riêng đoạn từ Km 72+700 đến Km 74+376 của Quốc lộ 14D thuộc phạm vi dự án hoàn thiện cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật tại Tiểu khu I, Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Quảng Nam làm chủ đầu tư.

Quốc lộ 14D bị xe tải hạng nặng cày nát. Ảnh: TN

Như PLO đã đưa tin, tuyến Quốc lộ 14D dài 74,4 km kết nối đường Hồ Chí Minh với cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Đây là tuyến đường huyết mạch, một phần của hành lang kinh tế Đông - Tây 2.

Tuyến đường có vai trò đặc biệt quan trọng đối với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế động lực miền Trung với đông bắc Thái Lan, nam Lào. Đây cũng là tuyến độc đạo lên vùng núi cao, biên giới phía tây TP Đà Nẵng.

Từ tháng 7-2023 đến nay, lưu lượng xe tải nặng vận chuyển hàng hóa từ Lào đi về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang tăng cao. Hàng trăm chuyến xe hạng nặng mỗi ngày đã cày nát tuyến đường, gây xuống cấp nghiêm trọng.

Tháng 7-2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2025 từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024 cho các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương.

Theo đó, TP Đà Nẵng được cấp bổ sung 500 tỉ đồng để khởi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D.