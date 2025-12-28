Công an xã chia làm 2 tổ bắt gọn 2 ổ ma túy ở Đà Nẵng 28/12/2025 18:12

(PLO)- Công an xã Chiên Đàn (TP Đà Nẵng) chia thành hai "mũi nhọn", bắt gọn hai điểm mua bán chất ma túy trong cùng một thời điểm.

Ngày 28-12, Công an TP Đà Nẵng cho hay, Công an xã Chiên Đàn vừa bắt gọn hai điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong cùng một thời điểm.

Theo đó, qua rà soát, Công an xã Chiên Đàn xác định Kiều Văn Đức (34 tuổi, ngụ xã Chiên Đàn) và một số người liên quan có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an xã đã xây dựng kế hoạch bắt giữ và triển khai hai tổ công tác.

Năm người được xác định dương tính với ma túy đá. Ảnh: CA

Khoảng 14 giờ 30 ngày 27-12, tổ công tác số 1 đột kích, bắt quả tang Đức và Hồ Trần Tấn Bình (38 tuổi, ngụ xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua khai thác, Bình còn có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy cả hai đều dương tính với ma túy đá. Công an xã đã lập các thủ tục bắt giữ, tạm giữ những người này để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Cùng thời điểm trên, tổ công tác số 2 đột kích, bắt quả tang Đoàn Văn Việt (27 tuổi), Phạm Văn Nguyên (36 tuổi, cùng ngụ xã Chiên Đàn), Trần Vũ Hữu Lâm (30 tuổi, ngụ xã Thăng Điền) thực hiện hành vi tổ chức sử dụng ma túy.

Tiến hành kiểm tra tại nhà Phạm Văn Nguyên, công an phát hiện bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy đá và các đồ vật có liên quan. Kết quả test nhanh cho thấy cả ba người này đều dương tính với ma túy đá.

Công an xã Chiên Đàn đã lập biên bản và phối hợp Phòng PC04 Công an TP Đà Nẵng tiếp tục thực hiện các biện pháp điều tra theo quy định pháp luật.