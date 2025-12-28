Đà Nẵng cho phép huy động tiền bồi dưỡng lực lượng an ninh trật tự 28/12/2025 13:53

(PLO)- Đà Nẵng cho phép huy động các nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để bồi dưỡng cho lực lượng đảm bảo an ninh trật tự.

Ngày 28-12, HĐND TP Đà Nẵng cho hay đã ban hành nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng cho lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn TP.

Người được áp dụng là lực lượng công an, quân đội, cán bộ công chức viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật làm việc tại các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Bên cạnh đó còn có người của các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc TP, người lao động làm việc tại các tổ chức hội được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao.

Lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại các sự kiện lớn ở Đà Nẵng được quy định mức chi bồi dưỡng cụ thể. Ảnh: TẤN VIỆT

Các lực lượng này tham gia bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ phục vụ tại các sự kiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; lực lượng tình nguyện viên không hưởng lương ngân sách Nhà nước được huy động theo quyết định của cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức sự kiện.

Theo đó, mức chi bồi dưỡng cho các lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ phục vụ tại các sự kiện là 100.000 đồng/người/ngày.

Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức sự kiện chịu trách nhiệm chi chế độ bồi dưỡng.

Kinh phí thực hiện từ ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật và phân cấp ngân sách hiện hành.

Đáng chú ý, nghị quyết cho phép huy động các nguồn tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Đồng thời khuyến khích các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức sự kiện đẩy mạnh xã hội hóa để thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026.